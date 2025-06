di mitigazione del rischio di mitigazione.

La Toscana si appresta ad affrontare un’onda di maltempo, con un’allerta gialla diffusa per rischio idrogeologico e temporali intensi, valida per l’intera regione a partire da domenica 22 giugno. La previsione non si limita a una pioggia generalizzata, bensì contempla fenomeni convettivi potenzialmente violenti, capaci di generare precipitazioni concentrate sia in termini di quantità che di intensità.Il peggioramento è previsto a partire dalla tarda serata, con i primi rovesci che si insedieranno nelle zone nordoccidentali, per poi estendersi progressivamente all’interno regionale. L’instabilità atmosferica, alimentata dall’interazione tra masse d’aria contrastanti, favorisce la formazione di temporali localmente intensi, con possibili grandinate e raffiche di vento.La Protezione Civile ha suddiviso il territorio in aree di interesse, definendo fasce orarie di particolare vulnerabilità. La prima, dalle 00:00 alle 08:00, interessa la fascia pedemontana e costiera nordoccidentale, comprendendo l’Arno fiorentino e la sua vallata, il Valdarno inferiore, il Bisenzio, l’Ombrone Pistoiese, il Valdelsa, la Valdera, la Lunigiana, il bacino del Reno, l’intera area del Serchio e la Versilia. Queste zone, caratterizzate da una morfologia complessa e spesso soggette a fenomeni di dissesto, necessitano di particolare attenzione.Successivamente, dalle 00:00 alle 13:00, l’attenzione si concentra sull’Etruria costiera (sia la porzione settentrionale che quella meridionale), le isole (probabilmente riferendosi all’Arcipelago Toscano), il bacino del Fiora e dell’Albegna e la costa grossetana lungo l’Ombrone. Queste aree costiere, esposte alla forza del mare agitato, sono a rischio di erosione e inondazioni.Un ulteriore periodo di allerta, dalle 00:00 alle 20:00, coinvolge l’Etruria, il bacino del Fiora e dell’Albegna e la porzione centrale della costa grossetana. Infine, dalle 12:00 alle 20:00, il Valdarno Superiore, la Valdichiana e la parte alta del territorio grossetano lungo l’Ombrone saranno oggetto di monitoraggio continuo.L’allerta gialla, pur non indicando una situazione di emergenza immediata, richiede la massima prudenza e l’adozione di misure preventive. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari, prestare attenzione ai bollettini meteo aggiornati e seguire le indicazioni delle autorità competenti. Particolare cautela è richiesta alle persone che vivono in prossimità di corsi d’acqua o in aree a rischio idrogeologico. La sicurezza della popolazione rimane la priorità assoluta.