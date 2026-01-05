Due tragedie, un dolore: Crans-Montana e Lloret de Mar.

Il dolore collettivo che permea il nostro Paese, e che in questo momento si concentra sull’immane perdita di vite giovanissime a Crans-Montana, risuona con un’eco profonda e dolorosamente familiare.

Il pensiero si rivolge immediatamente alla famiglia Ciatti, e alla perdita straziante di Niccolò, strappato alla vita troppo presto, vittima di una violenza insensata a Lloret de Mar.

Il parallelo, espresso con sgomento dal padre Luigi, non è una mera coincidenza, ma una denuncia lacerante che apre una riflessione urgente e imprescindibile.

L’incendio di Crans-Montana, una tragedia che ha segnato un’intera nazione, ci costringe a confrontarci con una questione che troppo spesso relegata ai margini della nostra attenzione: la sicurezza nei luoghi della notte, spazi che dovrebbero essere sinonimo di svago e spensieratezza, ma che si rivelano, in alcuni casi, teatri di violenza e pericolo.

La mancata reazione, la passività degli addetti al locale durante l’aggressione a Niccolò, e la successiva catastrofe di Crans-Montana, evidenziano una profonda lacuna nel sistema di controllo e responsabilità che dovrebbe presiedere a queste realtà.

Non si tratta di un problema circoscritto a un singolo Paese, ma di una problematica globale che affligge tutte le nazioni.

Dietro la spinta al profitto, spesso prevalente, si dimentica il valore inestimabile della vita umana.

La priorità assoluta dovrebbe essere la tutela della sicurezza e del benessere dei giovani, assicurando che i luoghi del divertimento siano ambienti sicuri e protetti.

Ciò implica un impegno concreto da parte di istituzioni, gestori di locali e operatori del settore, attraverso controlli più severi, formazione del personale e, soprattutto, un cambiamento culturale che ponga la sicurezza al primo posto.

La decisione del Comune di Scandicci, guidato dalla sindaca Claudia Sereni, di proclamare una giornata di lutto cittadino, riflette la profonda partecipazione del territorio al dolore delle famiglie colpite.

Il tributo, unito al ricordo commovente di Niccolò Ciatti, giovane scandiccese scomparso prematuramente, testimonia la consapevolezza della comunità di fronte alla fragilità della vita e alla necessità di onorare la memoria delle vittime con azioni concrete.

L’invito agli insegnanti di promuovere riflessioni con gli studenti è un atto di responsabilità educativa, volto a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sicurezza, del rispetto e della prevenzione.

Il lutto cittadino non è un mero gesto formale, ma un impegno a non dimenticare, a vigilare e a lavorare affinché tragedie come queste non si ripetano.

Le vittime di Crans-Montana sono, come sottolinea la sindaca, i figli di tutti noi, e il loro ricordo deve essere un monito costante per costruire un futuro più sicuro e giusto, dove la spensieratezza dei giovani non sia mai più macchiata da un dolore così profondo e insopportabile.

È un debito verso le vittime, verso le loro famiglie, e verso la nostra stessa umanità.