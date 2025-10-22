Elba: Sanità in Evoluzione – Innovazione e Prevenzione per la Comunità

L’Elba: un Ecosistema Sanitario in Evoluzione – Innovazione, Prevenzione e ComunitàL’Isola d’Elba, con la sua peculiarità geografica e le sfide demografiche che la caratterizzano, si configura come un laboratorio cruciale per la trasformazione del sistema sanitario toscano.

Sabato 25 ottobre, Portoferraio ospiterà un convegno di rilievo, promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dall’Asl Toscana Nord Ovest, in sinergia con la Fondazione Elba e il Comune di Portoferraio, per presentare gli esiti e le prospettive di un progetto pilota ambizioso, “The – Tuscany Health Ecosystem”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’iniziativa non si limita a una mera presentazione di risultati, ma ambisce a innescare un dibattito costruttivo tra istituzioni sanitarie, professionisti, ricercatori, rappresentanti del territorio e cittadini.

L’obiettivo primario è esplorare come l’integrazione di tecnologie all’avanguardia e modelli innovativi di prevenzione possa rispondere in modo efficace ai bisogni di salute specifici delle comunità insulari, spesso marginalizzate e con accesso limitato ai servizi.

Il convegno si articolerà in diverse sessioni tematiche, partendo dall’analisi del ruolo delle aree interne come veri e propri “laboratori di innovazione”.

Relatori di spicco, come Sabina Nuti, Andrea Lenzini, Guido Vagheggini, Paolo Marzorati, Alberto Giannoni e Filippo Quattrone, affronteranno il tema dell’integrazione dei servizi sanitari, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini come elemento chiave per una sanità più accessibile, personalizzata e orientata alla prevenzione.

Una particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione, con iniziative mirate sia ai giovani che alla popolazione adulta.

L’Osservatorio Giovani presenterà i propri dati, offrendo spunti di riflessione sulle criticità e le opportunità per promuovere abitudini di vita sane fin dalla giovane età.

Parallelamente, un progetto innovativo per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa nelle scuole evidenzierà l’importanza della diagnosi precoce e della sensibilizzazione.

L’evoluzione della medicina territoriale sarà un altro fulcro del convegno, con un focus sulle esperienze di screening oncologico di prossimità e sulle iniziative per promuovere l’attività fisica e stili di vita salutari.

La telemedicina, come strumento per garantire la continuità di cura ai pazienti cronici, sarà illustrata attraverso i modelli sperimentati sull’Elba, con la presentazione di soluzioni digitali innovative.

Alessandro Iala, Luca Valcarenghi e Alberto Giannoni condivideranno le loro esperienze, evidenziando il potenziale della tecnologia per superare le barriere geografiche e migliorare l’accesso alle cure.

Il convegno culminerà in una tavola rotonda aperta, intitolata “Barriere, azioni e proposte per una strategia condivisa di salute all’Isola d’Elba”.

Questo momento di confronto diretto vedrà la partecipazione di rappresentanti regionali, locali e del terzo settore, con l’obiettivo di definire un percorso strategico condiviso per il futuro della salute dell’isola, che tenga conto delle specificità del territorio e delle esigenze della popolazione.

L’iniziativa si prefigge di non essere un evento isolato, ma il punto di partenza di un processo continuo di miglioramento e innovazione del sistema sanitario elbano, un modello potenzialmente replicabile anche in altri contesti insulari e aree interne.