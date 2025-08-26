Emergenza idrica a Firenze: Rottura Acquedotto e Disagi Diffusi

Un’emergenza idrica colpisce Firenze, con tecnici di Publiacqua impegnati in una complessa operazione di localizzazione di una rottura significativa nella rete dell’acquedotto che alimenta il capoluogo.

La situazione, iniziata nella mattinata odierna, sta provocando disagi diffusi per la popolazione, con interruzioni e riduzioni nella pressione dell’acqua in diverse zone della città.

Le squadre specializzate sono attivamente al lavoro, impiegando strumentazioni avanzate e metodologie di indagine per tracciare l’origine della perdita.

La difficoltà nel determinare con precisione la posizione del guasto rende impossibile, al momento, fornire previsioni temporali accurate per il ripristino completo del servizio.

Publiacqua sottolinea come la complessità dell’infrastruttura idrica fiorentina, con le sue seppie di condotte storiche e le sfide poste dall’orografia cittadina, contribuisca alla difficoltà dell’intervento.

Per mitigare l’impatto sulla comunità, l’azienda ha intensificato la distribuzione di acqua potabile attraverso un servizio di autobotti.

Oltre alle unità già operative in posizioni strategiche come via Giotto nell’Oltrarno, piazza della Libertà e via della Costituzione, è stata predisposta l’aggiunta di una quarta autobotte in largo Fiamme Gialle, in prossimità della sede della guardia di finanza nella zona di Lucheria.

Questa distribuzione capillare mira a garantire l’approvvigionamento di acqua essenziale per le famiglie, le attività commerciali e le strutture sanitarie, alleviando parzialmente le conseguenze della crisi idrica.

Publiacqua esprime profondo rammarico per i disagi causati agli utenti, assicurando il massimo impegno per risolvere il problema nel più breve tempo possibile e per fornire aggiornamenti costanti sullo stato degli interventi.

L’azienda invita la popolazione a un uso responsabile dell’acqua e a segnalare eventuali ulteriori anomalie o perdite sospette.

La priorità assoluta è il ripristino della continuità del servizio idrico, un bene primario essenziale per la vita della città.