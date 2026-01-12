Emergenza Pisa: Pronto Soccorso sotto pressione per l’influenza

L’inizio dell’anno all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa si configura come un banco di prova cruciale per il sistema di emergenza-urgenza, alle prese con un’impennata di accessi al pronto soccorso che evidenzia le sfide poste dalla stagionalità influenzale e le sue comorbilità.

Nei primi dieci giorni, il flusso di pazienti ha superato le 250 unità giornaliere, un dato che richiede un’attenta orchestrazione delle risorse e un continuo adattamento delle strategie operative.

La direzione aziendale ha implementato un monitoraggio costante e capillare degli arrivi e dei ricoveri, affidato a un team dedicato all’ottimizzazione della gestione dell’afflusso.

Questo approccio proattivo mira a garantire una presa in carico tempestiva ed efficace di ogni paziente, ottimizzando al contempo i percorsi assistenziali.

L’analisi dettagliata dei dati rivela un quadro complesso.

Si sono registrati complessivamente 2.557 accessi, con una significativa diversificazione nell’utilizzo dei percorsi diagnostico-terapeutici: 1.567 pazienti sono stati gestiti direttamente al pronto soccorso, mentre 990 sono stati indirizzati attraverso il sistema di *fast-track*, un modello di triage infermieristico che permette di incanalare i casi di minor gravità verso ambulatori specialistici specifici, snellendo i tempi di attesa e liberando risorse per le emergenze più urgenti.

La prevalenza dei codici di bassa priorità (4 e 5) sottolinea la natura prevalentemente influenzale del carico di lavoro.

Nonostante ciò, la presenza di codici 1 (rossi) e 2 (gialli), seppur in numero inferiore, non può essere trascurata, richiedendo una gestione agile e precisa.

Il tasso di ricoveri, pari al 15%, rispecchia i trend dello scorso anno, suggerendo una tendenza all’anticipazione del picco influenzale.

Il quadro clinico dei pazienti rivela un aumento stagionale di sindromi influenzali, particolarmente accentuato nella popolazione anziana, con frequenti comorbidità.

La compresenza di polmoniti, sia come complicanze secondarie dell’influenza che come patologie primarie di origine virale o batterica, incrementa la complessità clinica e la necessità di interventi specialistici.

Particolarmente rilevante è l’incremento dei ri-accessi di pazienti che, inizialmente gestiti a domicilio, hanno sperimentato una riacutizzazione delle loro condizioni, evidenziando l’importanza di un follow-up accurato e di una corretta educazione sanitaria.

Per alleviare la pressione sul sistema, sono stati attivati ulteriori 8 posti letto in area medica, un intervento che si aggiunge alle difficoltà già esistenti nel reperimento di personale sanitario, anch’esso colpito dalla diffusione dell’influenza.

Questa situazione evidenzia la fragilità del sistema sanitario e la necessità di strategie innovative per garantire la continuità dell’assistenza, come il rafforzamento della medicina territoriale e l’implementazione di modelli di cura integrati.

L’esperienza in corso a Pisa rappresenta un caso studio significativo per comprendere le dinamiche di un’emergenza sanitaria stagionale e per sviluppare soluzioni sostenibili a lungo termine.