ErasmusDays 2024: Un’Europa che celebra opportunità e futuro.

Dal 9 al 15 ottobre 2024, l’Europa si accende con gli ErasmusDays, un’iniziativa di celebrazione del Programma Erasmus+, un faro di opportunità e un motore di cambiamento sociale.

Questi sei giorni non sono solo un festeggiamento, ma una riflessione profonda sui valori che fondano l’Unione Europea e sull’impegno concreto per un futuro più equo, inclusivo e prospero per tutti i cittadini.

Gli ErasmusDays, nati nel 2017, rappresentano un appuntamento imperdibile per la vasta comunità Erasmus+, un mosaico di studenti, docenti, ricercatori, operatori del settore educativo, organizzazioni non governative e istituzioni pubbliche.

Questo evento è una vetrina per i risultati tangibili ottenuti grazie al Programma Erasmus+, una testimonianza della sua capacità di promuovere la mobilità, la cooperazione e lo scambio di buone pratiche a livello transnazionale.

Al di là dei dati statistici, gli ErasmusDays sono un’occasione unica per condividere storie di trasformazione personale, per documentare l’impatto positivo dei progetti Erasmus+ sulle comunità locali e per alimentare un dialogo costruttivo tra culture diverse.

La nona edizione degli ErasmusDays si preannuncia particolarmente ricca e coinvolgente, con una partecipazione estesa a un’ampia gamma di attori sociali.

Oltre alle tradizionali scuole e università, si segnala un crescente coinvolgimento di centri di istruzione per adulti, istituti di formazione professionale, centri di ricerca, imprese, associazioni sportive, servizi per l’impiego, organizzazioni non profit, associazioni giovanili e enti locali.

La rete degli eventi si estende a tutto il mondo, con circa 10.000 iniziative programmate in oltre 60 paesi, a riprova della vocazione universalista del Programma Erasmus+.

L’iniziativa, promossa dalle Agenzie Nazionali Erasmus+ Indire, Inapp e Aig con il patrocinio della Commissione Europea, rappresenta un investimento strategico nel capitale umano e sociale dell’Europa.

L’Italia si prepara ad accogliere la celebrazione con un programma intensivo di circa 550 eventi diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale.

L’offerta formativa sarà variegata e stimolante: conferenze tematiche, tavole rotonde per favorire il confronto, eventi culturali e sportivi per promuovere l’integrazione, laboratori pratici per l’acquisizione di competenze, concerti per celebrare la diversità culturale, giochi a tema per coinvolgere i più giovani, incontri tra istituti partner di progetti Erasmus+ per rafforzare la collaborazione transnazionale, dirette streaming e racconti sui canali social per raggiungere un pubblico più ampio, giornate di porte aperte per presentare le attività degli istituti, testimonianze dirette di esperienze formative all’estero e mostre fotografiche per documentare il viaggio e l’apprendimento.

Particolarmente significativo è il forte impulso proveniente dal mondo della scuola, che ha organizzato oltre l’80% degli eventi italiani, a dimostrazione dell’importanza che il Programma Erasmus+ riveste per la formazione delle nuove generazioni e per la costruzione di un futuro europeo basato sui valori dell’inclusione, della solidarietà e della cooperazione.

Gli ErasmusDays sono, in definitiva, un’occasione per riflettere sul passato, celebrare il presente e guardare al futuro con ottimismo e determinazione.