Esplosione e crollo ad Arezzo: tre feriti a Il Matto

Un violento evento traumatico ha scosso il piccolo borgo di Il Matto, frazione del comune di Arezzo, nel tardo pomeriggio di oggi.

Un’esplosione, la cui causa è al momento oggetto di accertamenti, ha colpito una residenza bifamiliare, generando una serie di conseguenze che hanno immediatamente mobilitato le autorità locali e i servizi di emergenza.

La dinamica precisa dell’accaduto resta da chiarire, ma la deflagrazione ha provocato un crollo parziale dell’edificio e l’innesco di un incendio, domato a fatica dai Vigili del Fuoco, intervenuti massicciamente con mezzi e squadre specializzate.

L’evento ha richiesto l’attivazione del piano di emergenza comunale, un protocollo predisposto per gestire situazioni di crisi e garantire una risposta coordinata.

Il bilancio, provvisorio, indica tre feriti.

Una donna anziana, di età compresa tra gli ottanta e i novant’anni, ha riportato ustioni di diversa gravità ed è stata trasportata in codice rosso presso un centro specializzato per lesioni gravi.

Un uomo e una donna, entrambi di età avanzata, tra i sessanta e i settanta anni, hanno subito ferite di minor entità e sono stati giudicati in condizioni meno preoccupanti (codice giallo e verde rispettivamente).

L’impatto emotivo sulla comunità locale è palpabile, con testimonianze di residenti sotto shock per la violenza dell’evento.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate non solo sulla stabilizzazione dei feriti e sull’estinzione dell’incendio, ma anche sulla ricerca di eventuali persone intrappolate tra le macerie.

Le squadre di soccorso stanno procedendo con metodo, impiegando unità cinofile e strumentazioni avanzate per garantire la massima sicurezza.

Gli inquirenti hanno avviato immediatamente le indagini per determinare le cause dell’esplosione.

Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di una fuga di gas, ma non si esclude la possibilità di altre cause, che verranno verificate attraverso sopralluoghi tecnici e l’analisi dei detriti.

La ricostruzione completa degli eventi richiederà tempo e l’acquisizione di ulteriori elementi investigativi.

La comunità di Il Matto è ora chiamata ad affrontare le conseguenze immediate dell’evento e a sostenere le famiglie colpite.