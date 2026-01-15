cityfood
venerdì 16 Gennaio 2026
Firenze Cronaca

Esplosione e crollo ad Arezzo: tre feriti a Il Matto

Redazione Firenze
Redazione Firenze

Un violento evento traumatico ha scosso il piccolo borgo di Il Matto, frazione del comune di Arezzo, nel tardo pomeriggio di oggi.
Un’esplosione, la cui causa è al momento oggetto di accertamenti, ha colpito una residenza bifamiliare, generando una serie di conseguenze che hanno immediatamente mobilitato le autorità locali e i servizi di emergenza.
La dinamica precisa dell’accaduto resta da chiarire, ma la deflagrazione ha provocato un crollo parziale dell’edificio e l’innesco di un incendio, domato a fatica dai Vigili del Fuoco, intervenuti massicciamente con mezzi e squadre specializzate.
L’evento ha richiesto l’attivazione del piano di emergenza comunale, un protocollo predisposto per gestire situazioni di crisi e garantire una risposta coordinata.
Il bilancio, provvisorio, indica tre feriti.

Una donna anziana, di età compresa tra gli ottanta e i novant’anni, ha riportato ustioni di diversa gravità ed è stata trasportata in codice rosso presso un centro specializzato per lesioni gravi.

Un uomo e una donna, entrambi di età avanzata, tra i sessanta e i settanta anni, hanno subito ferite di minor entità e sono stati giudicati in condizioni meno preoccupanti (codice giallo e verde rispettivamente).
L’impatto emotivo sulla comunità locale è palpabile, con testimonianze di residenti sotto shock per la violenza dell’evento.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate non solo sulla stabilizzazione dei feriti e sull’estinzione dell’incendio, ma anche sulla ricerca di eventuali persone intrappolate tra le macerie.

Le squadre di soccorso stanno procedendo con metodo, impiegando unità cinofile e strumentazioni avanzate per garantire la massima sicurezza.
Gli inquirenti hanno avviato immediatamente le indagini per determinare le cause dell’esplosione.
Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di una fuga di gas, ma non si esclude la possibilità di altre cause, che verranno verificate attraverso sopralluoghi tecnici e l’analisi dei detriti.

La ricostruzione completa degli eventi richiederà tempo e l’acquisizione di ulteriori elementi investigativi.

La comunità di Il Matto è ora chiamata ad affrontare le conseguenze immediate dell’evento e a sostenere le famiglie colpite.

