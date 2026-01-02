Fiesole: Capodanno, la notte del degrado e della rabbia.

La notte di Capodanno ha lasciato un’amara scia di degrado a Fiesole, in particolare in piazza dei Mezzadri, nel cuore della frazione Caldine.

L’entità dei danni, constatata direttamente dal Sindaco Cristina Scaletti e dalla Giunta comunale durante un sopralluogo urgente, testimonia una serata segnata da atti vandalici che hanno messo a dura prova la comunità.

L’area, immediatamente dopo la constatazione dei danni, è stata oggetto di una pulizia straordinaria, un intervento necessario per ripristinare un minimo di decoro e sicurezza.

Oltre alla pulizia, un elemento cruciale è stata l’ascolto attento dei residenti e degli esercenti locali, voci che raccontano un disagio profondo e la sensazione di precarietà che questi gesti sconsiderati generano.

La richiesta di un intervento mirato alle autorità competenti, con l’acquisizione e l’analisi scrupolosa dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, mira a identificare e assicurare alla giustizia i responsabili, restituendo alla collettività un senso di sicurezza e giustizia.

Le immagini condivise sui canali social del Comune dipingono uno scenario inquietante: l’utilizzo sconsiderato e pericoloso di fuochi d’artificio, spesso esplosi in prossimità di persone e danni materiali, ha sfiorato conseguenze ben più gravi.

La fortuna ha voluto che non si siano verificate ferite o incidenti di proporzioni maggiori, ma l’episodio solleva interrogativi profondi sulla responsabilità individuale e sul rispetto del bene comune.

Questo atto di vandalismo, più che un semplice danneggiamento di proprietà pubbliche e private, rappresenta una lesione al tessuto sociale e al senso di appartenenza alla comunità.

Il Comune, consapevole della gravità della situazione, si impegna a non tollerare comportamenti simili e a rafforzare le misure di prevenzione e repressione.

L’amministrazione comunale, in un’ottica di proattività e responsabilità, sta valutando l’introduzione di normative più restrittive, mirate a tutelare la sicurezza pubblica e il patrimonio collettivo.

Queste misure potrebbero includere una regolamentazione più rigorosa dell’uso di fuochi d’artificio, un aumento della sorveglianza e un rafforzamento dei controlli.

L’obiettivo è chiaro: garantire un ambiente sicuro e vivibile per tutti i cittadini, promuovendo al contempo una cultura del rispetto e della legalità.

La sfida è complessa, ma l’impegno del Comune rimane saldo nella difesa del bene comune e nella ricerca di un futuro più sereno per Fiesole.