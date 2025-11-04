Firenze, 60° anniversario alluvione: memoria, resilienza e prevenzione

Il 4 novembre si configura come una data cardine per Firenze, un punto di snodo tra memoria di una tragedia e celebrazione di una resilienza straordinaria.

Il sessantesimo anniversario dell’alluvione del 1966, commemorato con una conferenza internazionale sulla riduzione del rischio idrico a Palazzo Vecchio, non è solo un momento di riflessione sul passato, ma anche un impegno rinnovato per il futuro, un futuro che deve essere costruito sulla solida base della prevenzione.

L’evento del ’66, un cataclisma che vide l’Arno trasformarsi in un fiume di morte e distruzione, lasciò un segno indelebile nella coscienza collettiva.

Trentacinque vite spezzate, abitazioni rase al suolo, un patrimonio artistico e culturale inestimabile compromesso: le immagini di quel giorno continuano a risuonare con un’eco dolorosa.

Ma, come sottolinea il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, accanto al lutto, emerse un coraggio immenso, una forza d’animo che permise a Firenze di risollevarsi dalle macerie, incarnando un modello di ricostruzione e solidarietà.

L’alluvione del 1966, tuttavia, non fu solo un evento distruttivo; rappresentò anche un catalizzatore per un profondo cambiamento nella gestione del rischio idrogeologico.

Come evidenziato da Natale Mazzei, allora figura chiave nella Protezione Civile, il disastro segnò una svolta cruciale, innescando un’evoluzione sia nella struttura e nell’efficacia del sistema di Protezione Civile, sia, e forse ancor più significativamente, nell’approccio alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi naturali.

Si passò da una visione reattiva a una proattiva, focalizzata sull’analisi delle vulnerabilità, la pianificazione territoriale sostenibile e l’implementazione di misure preventive.

L’eredità dell’alluvione del ’66 ha plasmato una cultura della prevenzione che oggi si traduce in monitoraggi più sofisticati, sistemi di allerta precoce, interventi strutturali per la mitigazione del rischio idraulico e una maggiore consapevolezza della popolazione.

La conferenza internazionale rappresenta un’occasione per condividere esperienze, confrontare metodologie e rafforzare la collaborazione a livello globale nella lotta contro i disastri naturali.

La giornata commemorativa culmina con un toccante corteo che dalla Basilica di Santa Croce, dove è stata celebrata una funzione religiosa presieduta dal Cardinale Simoni, si dirige verso Ponte alle Grazie.

Da lì, una corona d’alloro sarà lanciata nelle acque dell’Arno, un gesto simbolico di memoria e di speranza, un monito costante a non dimenticare il passato e a costruire un futuro più sicuro per Firenze e per il mondo.

Il gesto non è solo un ricordo, ma un impegno a tutelare il territorio e la vita delle persone.