lunedì 5 Gennaio 2026
Firenze Cronaca

Firenze, protesta anti-USA: Giù le mani dal Venezuela

Redazione Firenze
Redazione Firenze

Il grido “Yankee go home”, risuonando sulle armonie malinconiche che ricordano gli Intillimani, ha segnato la recente conclusione di una vibrante mobilitazione a Firenze.

La protesta, concentrata di fronte al Consolato degli Stati Uniti, ha espresso una profonda opposizione all’ingerenza statunitense in Venezuela, percepita come un’aggressione destabilizzante nei confronti di un governo legittimo e delle sue istituzioni.
L’iniziativa, nata da una rete transnazionale di comunità latinoamericane provenienti da Perù, Cuba, Bolivia, Cile, Messico e Colombia – paesi storicamente sensibili alle dinamiche di potere regionale e al ruolo degli Stati Uniti – ha rapidamente allargato il proprio raggio d’azione.
A unirsi alla protesta sono stati centri sociali autogestiti, collettivi di giovani palestinesi, riflettendo una convergenza di lotte globali contro l’imperialismo e l’oppressione, e il gruppo “Statunitensi contro la guerra”, testimoniando una voce interna di dissenso.

Il corteo, partendo da Piazza Ognissanti e dirigendosi verso il Consolato, ha sfilato sotto un enorme striscione che incarna la richiesta principale: “Contro l’imperialismo, giù le mani dal Venezuela”.
Gli interventi al microfono hanno amplificato la richiesta di liberazione del presidente Nicolás Maduro e della sua famiglia, interpretata come una condizione necessaria per ristabilire la sovranità venezuelana e porre fine a una presunta interferenza destabilizzante.
La manifestazione si è distinte per una forte simbologia: bandiere venezuelane e palestinesi sventolavano fianco a fianco, a sottolineare una solidarietà transnazionale che abbraccia diverse cause di liberazione.
La presenza di numerose realtà politiche e associazioni della sinistra italiana ha ulteriormente amplificato la portata dell’evento, testimoniando un ampio consenso contro le politiche statunitensi in Venezuela.
La mobilitazione si è svolta in un’atmosfera pacifica e priva di tensioni, sottolineando la natura prevalentemente civile e democratica della protesta.
Parallelamente, a Viareggio (Lucca), il Forum della pace Versilia ha promosso un presidio in Piazza Mazzini, a ulteriore riprova di una crescente preoccupazione per le dinamiche geopolitiche in atto e per le implicazioni che esse comportano per la stabilità regionale e internazionale.

Queste iniziative si inseriscono in un contesto più ampio di contestazione globale contro le politiche estere statunitensi, che spesso vengono percepite come interventi unilaterali e destabilizzanti in aree cruciali del mondo.

