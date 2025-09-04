Firenze risplende: nuova cristalliera per l’Annunciazione.

Oggi, Firenze ha restituito alla città un tesoro artistico e spirituale.

La nuova cristalliera che protegge l’affresco miracoloso dell’Annunciazione nella Basilica della Santissima Annunziata ha visto la sua inaugurazione, un evento che segna un passo significativo nella conservazione di un capolavoro di inestimabile valore storico e devozionale.

L’intervento, finanziato grazie al sostegno della Regione Toscana, rappresenta un atto di profonda responsabilità verso il patrimonio culturale e religioso.

La sostituzione della precedente, inadeguata, struttura con una singola lastra di vetro di altissima qualità, è stata concepita per eliminare le barriere visive che, fino ad oggi, frammentavano la percezione dell’immagine della Vergine Maria.

Non si tratta semplicemente di migliorare l’aspetto estetico: si tratta di creare un’esperienza contemplativa più completa e intensa per i visitatori e i fedeli.

La scelta del vetro, frutto di un’attenta ricerca tecnica, non è casuale.

Si tratta di un materiale trasparente, privo di riflessi e distorsioni, che permette una visione nitida e fedele dei colori originali dell’affresco, rivelando dettagli precedentemente oscurati.

La sua composizione, inoltre, garantisce un’elevata protezione contro i danni causati dai raggi ultravioletti e dalle variazioni di temperatura e umidità, fattori che nel tempo avrebbero potuto compromettere l’integrità del dipinto.

L’affresco dell’Annunciazione, opera di una bottega fiorentina del XV secolo, è oggetto di profonda venerazione e custode di un’aura di miracolosa protezione.

La sua storia è intrecciata con la leggenda dell’intervento divino che, secondo la tradizione, preservò l’immagine dai danni causati da un incendio.

La nuova cristalliera, in questo senso, non è solo una barriera fisica, ma un elemento che contribuisce a salvaguardare la sua sacralità, offrendo un’esperienza visiva che invita alla riflessione e alla preghiera.

Come ha sottolineato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, durante la funzione religiosa di inaugurazione, questo intervento è un esempio tangibile dell’impegno concreto delle istituzioni a tutelare il patrimonio artistico e religioso, riconoscendone il valore intrinseco e il ruolo cruciale nell’identità culturale della regione.

La nuova cristalliera, pertanto, non è solo un investimento nella conservazione, ma un atto d’amore verso Firenze e verso la sua storia millenaria.

Si tratta di un gesto che mira a trasmettere alle future generazioni la bellezza e la spiritualità di questo straordinario capolavoro, affinché possano continuare ad ammirarlo e a trarne ispirazione.