Firenze Universitaria: Mobilitazione per la campagna #TuttiContano

L’Università di Firenze si mobilita per una partecipazione attiva alla campagna nazionale #TuttiContano, un’indagine cruciale promossa dall’Istat nelle città metropolitane, focalizzata sulla popolazione senza dimora.

L’appuntamento è fissato tra il 26 e il 29 gennaio, un arco temporale dedicato a una mappatura precisa e dettagliata del fenomeno dell’homelessness in Italia.

L’iniziativa, orchestrata sotto l’egida della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.

Psd), rappresenta un’occasione imperdibile per generare dati affidabili, aggiornati e multidimensionali, capaci di superare le cronache superficiali e le statistiche approssimative.

Questi dati costituiranno la base imprescindibile per formulare politiche pubbliche mirate, capaci di garantire inclusione sociale, dignità e una risposta concreta ai bisogni complessi di questa vulnerabile porzione di popolazione.

Il cuore della campagna risiede nella combinazione di due metodologie: una conta visiva, che fornirà un’istantanea del fenomeno in un determinato momento, e un’indagine campionaria, realizzata attraverso interviste strutturate.

Quest’ultima permetterà di raccogliere informazioni qualitative e quantitative, approfondendo le cause del senza tetto, le esperienze vissute, le risorse utilizzate e le aspirazioni future.

L’auspicio è quello di andare oltre la semplice quantificazione, per comprendere le traiettorie individuali che conducono alla condizione di homelessness, le barriere che ne ostacolano l’uscita e le opportunità che potrebbero favorire un percorso di reinserimento sociale.

L’impegno dell’Ateneo fiorentino non si limita al supporto logistico, ma si traduce in un appello diretto alla comunità universitaria.

Per chi desidera contribuire attivamente, è necessario presentare la propria candidatura entro il 20 gennaio, in quanto la selezione dei volontari è necessaria per garantire la qualità dell’indagine.

I partecipanti saranno formati attraverso sessioni obbligatorie, sia in presenza che online, ricevendo al termine un attestato che certificherà la loro partecipazione e il loro contributo.

La rettrice Alessandra Petrucci ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa come opportunità per la comunità universitaria di esprimere la propria responsabilità civica, invitando in particolare gli studenti a cogliere l’occasione per avvicinarsi a storie spesso ignorate e per dare voce a volti che troppo spesso rimangono ombre ai margini della società.

La campagna #TuttiContano si avvale della collaborazione di un ampio network di organizzazioni del terzo settore, testimonianza della sua portata e del suo impatto potenziale.

Caritas Italiana, Cnca, Croce Rossa italiana, Csvnet, Azione Cattolica, Arci e InformaGiovani Ets, sono solo alcuni dei partner che si uniscono a questa iniziativa, portando con sé competenze specifiche e una profonda conoscenza del territorio, per garantire un approccio integrato e multidisciplinare nella gestione del fenomeno dell’homelessness.

L’iniziativa si propone di rafforzare la rete di supporto esistente, promuovendo la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, al fine di costruire una risposta più efficace e umana ai bisogni di chi vive in condizione di marginalità.