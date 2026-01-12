Forte dei Marmi: Sotto la Superficie del Lusso, un Traffico di Armi.

L’eleganza discreta di Forte dei Marmi, baluardo del lusso e della mondanità, si è dissolta in un’ombra di illegalità con l’arresto di due individui da parte dei Carabinieri.

L’operazione, frutto di un’attenta risposta a una segnalazione di un cittadino particolarmente osservatore, ha portato alla luce un intricato scenario di traffico illecito di armi e ricettazione, sollevando interrogativi sulla capacità di infiltrazione di attività criminali in contesti apparentemente sicuri.

La dinamica si è sviluppata a partire dall’avvistamento di un furgone con caratteristiche sospette.

La fuga precipitosa del conducente, inizialmente a bordo del veicolo e successivamente a piedi, ha immediatamente confermato i sospetti dei militari, innescando un inseguimento che si è concluso con la sua immobilizzazione in via Nazario Sauro.

L’altro complice, dimostrando un’abile, seppur maldestra, strategia di diversivo, si è allontanato a bordo di un monopattino, ingegnandosi nel tentativo di sfuggire alle ricerche.

Il suo tentativo, però, si è rivelato vano: grazie a un’efficace coordinazione operativa da parte della centrale della Compagnia di Viareggio, è stato individuato nelle aree circostanti, notevolmente caratterizzato dall’utilizzo di una parrucca, dettaglio che suggerisce una premeditazione più complessa e un tentativo deliberato di eludere l’identificazione.

L’intervento dei Carabinieri della Sezione Operativa di Viareggio e del Nucleo Investigativo di Lucca ha portato al sequestro di due pistole di fabbricazione non identificabile, prive di matricola, e armate di silenziatore, elementi che indicano una preparazione meticolosa e una pericolosità intrinseca.

Un’arma era abilmente nascosta sotto una vettura in sosta, mentre l’altra è stata rinvenuta all’interno del furgone, il quale, a sua volta, era risultato essere stato rubato e provvisto di targhe alterate, circostanza che amplia il quadro dell’attività criminale a cui gli arrestati erano coinvolti.

Gli individui, entrambi cittadini italiani con precedenti penali, sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e detenuti presso la casa circondariale di Lucca, in attesa di ulteriori accertamenti che potrebbero portare all’emergere di ulteriori complici e alla ricostruzione completa della rete criminale.

L’episodio sottolinea la necessità di una vigilanza costante e di una collaborazione attiva tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare efficacemente la criminalità, anche in contesti percepiti come luoghi di sicurezza e benessere.

L’indagine è in corso e mira a svelare le origini delle armi e a individuare i destinatari finali di tale traffico illecito, con l’obiettivo di disarticolare una potenziale organizzazione dedita al mercato nero delle armi.