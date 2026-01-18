Frecciabianca bloccato: disagi e ritardi tra Genova e Roma

Un inconveniente tecnico ha interrotto il viaggio di un treno Frecciabianca, generando disagi per centinaia di viaggiatori diretti da Genova a Roma.

L’episodio, verificatosi nel tardo pomeriggio presso la stazione di Torre del Lago, ha innescato una complessa riorganizzazione del traffico ferroviario, con ripercussioni che si sono estese ben oltre il singolo convoglio coinvolto.

Alle ore 17:00 circa, il Frecciabianca, in servizio tra Genova e Roma, ha subito un’anomalia tecnica che ne ha determinato l’immobilizzazione.

L’attesa prolungata, protrattasi per oltre due ore, ha costretto l’operatore ferroviario a predisporre un intervento straordinario, imbarcando i passeggeri su un treno Frecciarossa appositamente dedicato, in una soluzione temporanea volta a minimizzare l’impatto sulla mobilità delle persone.

La ripartenza definitiva per Roma è avvenuta intorno alle 19:15, con i passeggeri finalmente diretti a destinazione, sebbene con un ritardo significativo rispetto all’orario previsto.

L’incidente del Frecciabianca ha avuto conseguenze a cascata, determinando la soppressione di diverse corse regionali che collegavano La Spezia e Pisa.

La presenza del treno guasto, strategicamente posizionato sul binario 1, ha bloccato l’accesso per altri convogli, compromettendo la regolarità del servizio e generando ulteriori disagi per i pendolari e i viaggiatori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), impegnati nella diagnosi e nella risoluzione del problema tecnico che ha colpito il Frecciabianca.

Le operazioni di riparazione dell’infrastruttura danneggiata, necessarie per ripristinare la piena funzionalità della linea, sono tuttora in corso, sotto la supervisione di ingegneri specializzati.

L’obiettivo primario è quello di ripristinare la circolazione ferroviaria nel più breve tempo possibile, minimizzando le ripercussioni sul flusso di persone e merci.

L’evento sottolinea la vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie e l’importanza di un continuo monitoraggio e manutenzione per garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio.