Fuga di gas a Vaiano: evacuazioni e disagi nella Val di Bisenzio.

Un evento critico ha interrotto la quiete mattutina nel territorio di Vaiano, in provincia di Prato, dove una consistente fuga di gas ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco.

La localizzazione precisa, in località La Tignamica, ha immediatamente impattato la viabilità, con la strada provinciale 325 temporaneamente interrotta per consentire operazioni di localizzazione e riparazione della perdita.

La gravità della situazione ha determinato un’ordinanza precauzionale di evacuazione per alcune abitazioni limitrofe, gestita con la collaborazione delle autorità locali e del personale di soccorso.

Un’autobotte di rinforzo, proveniente dalla centrale operativa regionale, supporta le squadre sul campo, incrementando risorse e competenze specialistiche per una gestione ottimale dell’emergenza.

Le conseguenze per la mobilità sono state immediate e significative, con un impatto diretto su un’area vasta che include la Val di Bisenzio.

Il Comune di Vaiano, attraverso i suoi canali di comunicazione, ha diffuso un avviso alla popolazione, invitando a limitare al minimo gli spostamenti, raccomandando categoricamente l’astensione dai viaggi per autotrasporti.

La chiusura di via Tronci, che includendo anche la direttrice che comprende la via della Fattoria e via Mulinaccio, ha ulteriormente complicato la situazione, deviando il traffico attraverso percorsi alternativi, in particolare via di Rilaio e Popogliano.

La comunicazione comunale ha mirato a garantire una gestione ordinata della viabilità, cercando di minimizzare gli inevitabili disagi e di prevenire un’ulteriore saturazione delle strade.

L’amministrazione locale, dimostrando una risposta coordinata, ha inoltre affrontato le problematiche legate al trasporto scolastico.

Nonostante la situazione critica, il Comune ha assicurato la continuità del servizio di trasporto, seppur su percorsi alternativi, segnalando possibili ritardo.

Anche l’attenzione è stato rivolto allo studio delle possibili soluzioni.

Gli studenti.