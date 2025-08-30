Fulmine ad Arezzo: il meteorologo Sestini tra la furia della natura.

Il cielo si squarciò in un fragore assordante, un’esplosione di luce e furia che squarciò la quiete della campagna.

Lorenzo Sestini, figura nota nel panorama meteorologico aretino grazie al collettivo ArezzoMeteo, si trovava improvvisamente al centro di un evento catastrofico.

L’improvviso temporale, un’anomalia atmosferica che aveva sorpreso la comunità, aveva scatenato una violenta scarica elettrica a brevissima distanza.

Animato da una preoccupazione genuina per il suo gatto, visibilmente terrorizzato, Sestini aveva avuto l’impulso di uscire in giardino, ignorando i pericoli evidenti.

In mano stringeva un ombrello, un futile tentativo di protezione contro la potenza inaudita che stava per abbattersi su di lui.

L’energia del fulmine, una forza primordiale capace di attraversare l’atmosfera e trovare il percorso di minor resistenza, si manifestò con una ferocia inaspettata.

Un olivo secolare, radicato da decenni nel terreno, fu sradicato con violenza, mentre un palo di ferro, simbolo di un’infrastruttura apparentemente solida, si spezzò come un ramoscello.

Il video, immortalato da una telecamera, rivela la drammaticità della scena: Sestini, legato all’ombrello come intrappolato da un magnete invisibile, si dibatte in un tentativo disperato di liberarsi dall’energia che lo attraversa.

La paura, l’ansia per l’animale, lo avevano sopraffatto, annebbiando il giudizio e spingendolo a compiere un gesto imprudente.

“Ho sbagliato,” ha ammesso con voce tremante, ripercorrendo mentalmente gli eventi.

“Mi sono lasciato sopraffare dalla preoccupazione.

Uscire in quelle condizioni è una follia.

” L’episodio si è rivelato una brusca e dolorosa lezione sulla forza inarrestabile della natura e sulla necessità di rispettare i suoi avvertimenti.

Fortunatamente, l’esperienza si è conclusa con un grande spavento e alcune conseguenze fisiche lievi.

Il gatto, fortunatamente, è stato ritrovato incolume, nascosto in un luogo sicuro.

L’accaduto ha acceso un dibattito sulla pericolosità dei temporali improvvisi, sulla necessità di misure di sicurezza adeguate e sull’importanza di non sottovalutare mai la potenza della natura, un monito a riflettere sull’umiltà di fronte alla grandiosità del mondo che ci circonda.