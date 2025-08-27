Giovanni Fattori: Un Palimpsesto tra Storia e Pittura a Livorno

Giovanni Fattori: Un Dialogo tra Storia e Innovazione Pittorica – La Nuova Configurazione a Villa MimbelliIn vista del bicentenario della nascita di Giovanni Fattori, Villa Mimbelli, cuore pulsante del museo dedicato all’artista a Livorno, si prepara ad accogliere un evento di eccezionale rilevanza: una mostra monografica che riunirà oltre duecento opere, un viaggio immersivo nella vita e nell’evoluzione artistica del maestro.

In questa cornice, una vera e propria rivelazione accompagna l’annuncio della mostra: la presentazione di una nuova, inedita collocazione per la doppia opera “Carica di Cavalleria a Montebello” (fronte) e “Scena Medicea” (retro).

Questa configurazione, che segna un punto di svolta nella presentazione del patrimonio fattoriano, si discosta radicalmente dalle precedenti esposizioni.

L’opera, un vero e proprio *palimpsesto* pittorico, è ora accessibile al pubblico in una fruizione a 360 gradi, grazie a una soluzione espositiva studiata per esaltare la peculiarità della sua duplice firma.

La “Carica di Cavalleria a Montebello”, datata 1862 e iconica rappresentazione di un episodio cruciale del Risorgimento italiano, dialoga ora apertamente con la “Scena Medicea” (1857-59), un’opera scoperta e restituita alla luce grazie al meticoloso lavoro di restauro del prof.

Piero Ungheretti negli anni ’90.

Quest’ultima, raffigurante un momento di intensa drammaticità nella storia del casato fiorentino – Clarice Strozzi che intima ad Ippolito ed Alessandro de’ Medici prima della loro tragica fine – rivela un Fattori meno noto, più attento all’intimità psicologica dei personaggi e alla suggestione della luce fiorentina del Cinquecento.

Il sindaco Luca Salvetti e l’assessora Angela Rafanelli, insieme al curatore Vincenzo Farinella, hanno sottolineato come questa nuova presentazione non sia solo un atto di valorizzazione del patrimonio artistico locale, ma anche un simbolo della trasformazione in atto nel museo Fattori.

Il restauro e la riconfigurazione delle opere di proprietà comunale rappresentano un investimento nel futuro culturale di Livorno.

Il curatore Farinella ha ripercorso il percorso che ha portato a questa soluzione, rivelando come la sfida di esporre adeguatamente un’opera di tale complessità, che mostrava due approcci pittorici apparentemente divergenti, lo avesse da sempre stimolato.

La dicotomia tra l’energia e il dinamismo della battaglia risorgimentale e la malinconia e l’eleganza della scena medicea, lungi dall’essere contraddittorie, si rivelano espressioni complementari di un artista in costante evoluzione.

La possibilità di osservare entrambe le facce dell’opera sottolinea l’abilità di Fattori di spaziare tra generi e stili, e di affrontare temi storici e personali con una sensibilità unica.

La mostra, che si preannuncia come un evento di rilevanza nazionale, non si limita a celebrare il bicentenario di un grande artista toscano, ma offre una chiave di lettura innovativa del suo percorso creativo, aprendo nuove prospettive di ricerca e di fruizione del suo ingegno.

La presenza di opere provenienti da collezioni private, testimonia il vivo interesse e la passione che il lavoro di Fattori continua a suscitare.

L’iniziativa, resa possibile grazie a un intenso lavoro di mediazione e di ricerca, conferma il ruolo del museo Fattori come polo di eccellenza nella promozione dell’arte toscana e italiana nel mondo.