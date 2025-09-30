Humanity One a Marina di Carrara: ventinove migranti sbarcati

Alle prime ore del mattino, la *Humanity One*, imbarcazione operante sotto l’egida dell’organizzazione non governativa SOS Humanity, ha ormeggiato nel porto di Marina di Carrara, segnando un’ennesima tappa in un percorso migratorio segnato da sofferenza e speranza.

L’approdo, avvenuto poco prima delle dieci, conclude un viaggio che ha visto la nave soccorrere ventinove individui nelle acque del Mediterraneo meridionale, un teatro di drammi umani che si ripete con una frequenza angosciante.

Questo sbarco rappresenta il ventesimo atto di una complessa narrazione che si snoda nel territorio apuoano nel corso del 2023, il sesto finora quest’anno, contraddistinguendosi per la ridotta numerosità dei passeggeri.

Un numero contenuto, forse, ma che non diminuisce la gravità e la complessità del fenomeno migratorio che coinvolge la comunità locale.

L’accoglienza e lo sbarco sono stati orchestrati con rigore e precisione dalla Prefettura di Massa-Carrara, un organismo incaricato di gestire l’emergenza e garantire il rispetto delle normative.

Una squadra multidisciplinare si è mobilitata per assicurare un’accoglienza dignitosa: volontari, personale sanitario, forze dell’ordine, l’Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto hanno collaborato per facilitare le operazioni.

Immediatamente dopo l’ormeggio, è iniziata una prima fase di screening a bordo, volta a valutare le condizioni di salute dei migranti.

Successivamente, i passeggeri sono stati trasferiti, tramite autobus, presso le strutture temporanee allestite nel complesso fieristico Imm-CarraraFiere.

In questo spazio dedicato, si svolgeranno le procedure di identificazione e i controlli medici più approfonditi, necessari per garantire la loro sicurezza e assistenza.

Parallelamente, un’attenzione primaria è rivolta all’aspetto umano dell’accoglienza.

Si fornisce ristoro e conforto, un gesto di umanità essenziale per coloro che hanno affrontato un viaggio traumatico.

Infine, i migranti verranno trasferiti nelle strutture di accoglienza individuate, dove potranno ricevere ulteriore supporto e iniziare un percorso di integrazione, auspicabilmente segnato da opportunità e dignità.

L’evento non si limita a una mera operazione logistica; incarna un impegno civico e una sfida etica per l’intera comunità, sollevando interrogativi profondi sul diritto d’asilo, la responsabilità condivisa e la costruzione di un futuro più giusto e inclusivo.