IED, un ponte tra Italia e India per l’istruzione di design.

L’Istituto Europeo di Design (IED) si distingue come pioniere nell’ambito della collaborazione internazionale tra istituzioni formative italiane e il panorama educativo indiano. Un segnale tangibile di questo impegno si concretizza nella Lettera di Intenti, un documento formale rilasciato dal Ministero indiano che apre la strada all’erogazione di corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL), pienamente riconosciuti e accreditati dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano, direttamente sul territorio indiano. Questa significativa intesa, conferita all’IED insieme ad altre quattro università di rilevanza globale, è stata formalizzata durante una cerimonia ufficiale a Mumbai, sotto l’egida del Governo di Maharashtra.L’iniziativa si inserisce in un contesto demografico ed economico di crescente importanza. Il flusso di studenti indiani verso l’istruzione all’estero è in costante aumento, superando il milione di unità annuali, un dato che riflette l’aspirazione indiana a un’istruzione di eccellenza e l’ambizione di acquisire competenze globali. Tuttavia, la percentuale di studenti che ritornano in India dopo aver completato i loro studi è relativamente bassa, attestandosi intorno al 33%. Questa situazione, evidenziando una potenziale perdita di capitale umano per l’India, ha spinto il governo a implementare, a partire da dicembre 2023, una politica di apertura all’insediamento di università straniere sul proprio territorio.Riconoscendo l’opportunità strategica offerta da questa nuova apertura, il Gruppo IED, fedele alla propria vocazione intrinsecamente internazionale, ha immediatamente collocato l’India tra i mercati prioritari nel suo piano di sviluppo globale. Questa decisione, come sottolinea Francesco Gori, Amministratore Delegato del Gruppo IED, testimonia l’impegno dell’istituto a creare ponti tra culture e sistemi educativi diversi.Con un network di 11 sedi dislocate in tre continenti – Italia, Spagna e Brasile – l’IED si configura come la più estesa rete privata di Alta Formazione nel campo del design e delle discipline creative in Europa. Fondato nel 1966, l’IED si distingue per l’utilizzo del design non solo come disciplina tecnica, ma anche come linguaggio universale capace di promuovere il cambiamento sociale, culturale ed economico. La vibrante community dell’IED è composta da oltre 10.000 studenti provenienti da cento nazioni differenti, un corpo docente di oltre 3.000 professionisti e una rete di 100.000 Alumni, testimonianza della sua capacità di forgiare leader e innovatori nel panorama globale. L’accordo con l’India rappresenta quindi un ulteriore passo avanti nella sua missione di democratizzare l’accesso all’istruzione di alta qualità e di contribuire allo sviluppo di una cittadinanza globale consapevole e competente.