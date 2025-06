Incendio a Firenze: fiamme divorano baracche, paura per i senzatetto

Alle ore 11:45 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco è stata allertata e si è diretta in via della Torre, nella periferia fiorentina, precisamente all’interno del parco denominato “La Mensola”. L’emergenza riguardava un incendio di natura distruttiva che aveva interessato una serie di baracche precarie, spesso utilizzate come rifugio da persone in condizione di homelessness.Le prime valutazioni, condotte in loco, hanno escluso la presenza di persone intrappolate o direttamente coinvolte nelle fiamme. Questo dato, seppur positivo, non diminuisce la gravità dell’evento, considerando la fragilità delle persone che abitualmente frequentano queste strutture di fortuna e la potenziale perdita del loro esiguo patrimonio.L’intervento dei Vigili del Fuoco, prontamente coordinato, ha visto l’impiego di una squadra operativa supportata da un’autobotte, cruciale per garantire un adeguato approvvigionamento d’acqua e per gestire l’estensione del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono state complesse, data la natura improvvisata e il materiale combustibile delle baracche – spesso costituito da legno, cartone e tessuti – che ha alimentato le fiamme. Oltre allo spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno proceduto allo “smassamento” dei resti incandescenti, un’operazione volta a prevenire riaccesi e a garantire la sicurezza dell’area. Questa fase è essenziale, poiché il calore residuo può facilmente innescare nuove fiamme, anche a distanza di ore dall’evento.Parallelamente all’intervento dei Vigili del Fuoco, è stato richiesto l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine. La loro presenza è necessaria per accertare le cause dell’incendio – che potrebbe derivare da una distrazione, un corto circuito o, potenzialmente, da un atto doloso – e per gestire la situazione sociale, fornendo assistenza e supporto alle persone che abitualmente utilizzano le baracche. La ricostruzione di un contesto di sicurezza e la prevenzione di ulteriori situazioni di disagio sociale sono priorità assolute. L’incidente solleva inoltre interrogativi urgenti sulle condizioni di vita delle persone senza fissa dimora e sulla necessità di politiche abitative più inclusive ed efficaci.