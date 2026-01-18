Incendio a Firenze: fiamme in un complesso di rifiuti, intervento massiccio

Un grave incendio ha colpito il complesso industriale dedicato alla gestione dei rifiuti situato in località San Donnino, nel comune di Firenze, scatenando un intervento massiccio dei vigili del fuoco.

L’emergenza, divampata intorno alle ore 16:30, ha coinvolto sia un’area deposito di materiali di scarto, sia la copertura dell’ecocentro di Alia, con una rapida escalation delle fiamme dovuta alla presenza di sostanze combustibili e alla propagazione del calore.

Per domare le fiamme, sono state immediatamente mobilitate tre squadre di soccorso, supportate da due autobotti, un’autoscala e un sofisticato mezzo speciale con una capacità di 14.000 litri, proveniente dal comando di Prato.

La presenza di quest’ultimo indica la potenziale gravità dell’incendio e la necessità di gestire grandi quantità d’acqua per lo spegnimento.

I vigili del fuoco hanno dimostrato grande professionalità, riuscendo a contenere e arrestare la propagazione delle fiamme sulla copertura dell’ecocentro, evitando che l’incendio si estendesse ad aree circostanti e compromettesse ulteriori infrastrutture.

Attualmente, le operazioni sono focalizzate sullo spegnimento completo delle aree ancora in fiamme, un processo che richiederà l’impiego di attrezzature specializzate per lo “smassamento” del materiale di scarto, ovvero la rimozione e la dispersione del materiale infiammato per favorire l’accesso dell’acqua e accelerare lo spegnimento.

Inoltre, in considerazione della potenziale presenza di fumi tossici e di emissioni pericolose, è intervenuto un team specializzato in operazioni NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiazioni), il cui compito è monitorare costantemente la qualità dell’aria e valutare eventuali contaminazioni ambientali.

La loro presenza sottolinea la complessità dell’evento e la necessità di garantire la sicurezza dei soccorritori e della popolazione residente nelle vicinanze.

Si stanno effettuando analisi approfondite per determinare la composizione dei fumi e valutare l’impatto sulla salute pubblica.

Le autorità sanitarie locali sono state informate e pronte a gestire eventuali necessità.

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di accertamento e saranno indagate dalle autorità competenti.

Si ipotizza, preliminarmente, una possibile scintilla proveniente da operazioni di movimentazione dei rifiuti, ma è necessario attendere i risultati delle indagini per stabilire la verità.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti di gestione dei rifiuti e sulla necessità di implementare protocolli ancora più rigorosi per prevenire il verificarsi di simili emergenze.