Incendio a Firenze: Vigili del Fuoco in soccorso in centro storico

Alle ore 9:25, una chiamata di soccorso ha mobilitato i Vigili del Fuoco in via dei Pepi, nel cuore del centro storico fiorentino, in seguito a un incendio di origine elettrica.

La deflagrazione, originatasi all’interno di un quadro elettrico situato nel vano scale di un condominio a tre piani, ha rapidamente propagato un denso velo di fumo, invadendo l’intera struttura e generando un’immediata preoccupazione tra i residenti.

La tempestiva evacuazione dell’edificio, condotta dai primi intervenuti, ha permesso di mettere in salvo undici occupanti, tra cui tre minori, i quali sono stati prontamente assistiti da un’équipe medica del 118.

I soccorritori sanitari hanno provveduto a trasportare le persone evacuate presso il pronto soccorso, al fine di accertarne le condizioni di salute e gestire eventuali conseguenze respiratorie dovute all’inalazione di fumo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è articolato su più livelli, impiegando due squadre di soccorso specializzate, un’autoscala per agevolare l’accesso ai piani superiori e un’autobotte con serbatoi di acqua per garantire un approvvigionamento idrico adeguato.

Le fiamme, originate dall’armadio contenente i contatori e i quadri elettrici, sono state prontamente domate, impedendo un’ulteriore propagazione e un potenziale aggravamento della situazione.

In parallelo, è stata effettuata un’accurata ispezione degli appartamenti, alcuni dei quali si trovavano chiusi al momento dell’incidente, per escludere la presenza di persone intrappolate.

La priorità assoluta è stata garantire la sicurezza di tutti gli occupanti e prevenire qualsiasi rischio di lesioni.

La gravità dell’evento ha richiesto l’intervento immediato di personale tecnico di Enel, il quale ha provveduto a disalimentare l’intera fornitura di energia elettrica al condominio, al fine di eliminare ogni pericolo di scintille e cortocircuiti.

Una volta spento l’incendio e stabilizzata la situazione, una squadra di Vigili del Fuoco è rimasta sul posto per attività di bonifica e messa in sicurezza, verificando l’assenza di residui infiammabili e garantendo un ambiente salubre per il rientro dei residenti.

L’episodio sottolinea l’importanza cruciale della prevenzione incendi e della manutenzione degli impianti elettrici negli edifici residenziali.