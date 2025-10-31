Incendio a Livorno: fiamme in via Cesare Battisti, persone evacuate

Un incendio di origine ancora imprecisata ha scosso la quiete di una residenza in via Cesare Battisti, a Livorno, questa mattina.

Le fiamme, divampate presumibilmente in un appartamento al terzo piano di un palazzo, hanno generato una situazione di emergenza che ha mobilitato rapidamente diverse squadre di soccorso.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, con due squadre operative e l’impiego di un’autoscala, si è reso necessario per contenere e spegnere l’incendio, minimizzando i danni strutturali e proteggendo la sicurezza degli occupanti.

La polizia municipale ha prontamente interrotto la viabilità in via Cesare Battisti, creando un perimetro di sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e agevolare il lavoro dei vigili del fuoco.

Parallelamente, sono intervenute le forze dell’ordine e un coordinamento di servizi di emergenza sanitaria, con tre ambulanze provenienti da Croce Rossa, Svs e Misericordia, pronte a fornire assistenza medica.

L’evacuazione precauzionale dell’intero edificio è stata disposta per garantire l’incolumità di tutti i residenti, evitando potenziali rischi dovuti alla propagazione del fumo e del calore.

L’intervento congiunto dei soccorritori ha permesso di gestire la situazione con efficienza, concentrandosi sia sull’estinzione delle fiamme sia sull’assistenza alle persone coinvolte.

A seguito dell’incendio, tre persone hanno manifestato lievi sintomi di intossicazione da fumo.

Due di esse sono state trasportate in pronto soccorso per ulteriori accertamenti e cure, mentre la terza, pur avendo rifiutato il ricovero ospedaliero, è stata comunque monitorata dal personale sanitario presente sul posto.

Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno esaminando le dinamiche dell’evento per accertare la natura precisa dell’innesco.

L’episodio rievoca l’importanza cruciale della prevenzione incendi, della manutenzione degli impianti e della prontezza di risposta dei servizi di emergenza.