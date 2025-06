Incendio a Pieve a Nievole: fiamme a rischio abitazioni, in corso l’emergenza.

Un grave incendio di vegetazione ha coinvolto un’area boschiva in prossimità di residenze private nel territorio del Comune di Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, precisamente in via delle Pietre Cavate. L’evento, di notevole intensità, ha generato un’emergenza che ha richiesto l’immediato dispiegamento di risorse complesse e specializzate.La rapidità con cui le fiamme si sono propagate, alimentate probabilmente da condizioni meteorologiche favorevoli – come temperature elevate e scarsa umidità – e dalla presenza di biomassa secca, ha rappresentato una minaccia concreta per le abitazioni circostanti. La priorità delle squadre di soccorso è stata, e rimane, la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la protezione delle proprietà.L’intervento sul campo ha visto il coinvolgimento di diverse componenti operative: i Vigili del Fuoco, con mezzi terrestri ed aerei, hanno operato in sinergia con le squadre di volontari AIB (Associazione Italiana Boscaiuoli) provenienti da tutta la Regione Toscana. L’elicottero Pegaso del 118, dotato di capacità di trasporto medicalizzato, è stato fondamentale per l’evacuazione e il soccorso di persone che hanno riportato ferite, ustioni e intossicazioni da fumo. Il suo intervento tempestivo ha contribuito a mitigare il bilancio dell’incidente.Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, si concentrano non solo sull’estinzione diretta delle fiamme, ma anche sulla creazione di fasce di sicurezza e sulla prevenzione di riaccesi, un rischio concreto in queste situazioni. Le squadre stanno lavorando in condizioni difficili, affrontando terreni impervi e un elevato rischio di propagazione delle fiamme.Al termine dell’emergenza, una commissione tecnica, composta da esperti di diversi settori – tra cui agronomi, ingegneri ambientali e periti incendiari – sarà incaricata di effettuare un’analisi approfondita per determinare le cause dell’incendio. Le ipotesi da verificare includono l’accensione dolosa, la negligenza in fase di attività agricole o la presenza di fattori naturali, come fulmini. La comprensione delle cause è essenziale per adottare misure preventive adeguate e ridurre il rischio di futuri eventi di questo tipo, che rappresentano una seria minaccia per il patrimonio naturale e per la sicurezza delle comunità locali. L’evento sottolinea l’importanza di una gestione forestale sostenibile, della manutenzione del territorio e di una maggiore sensibilizzazione della popolazione riguardo ai rischi di incendio boschivo.