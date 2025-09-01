Incendio a Sesto Fiorentino: fiamme e fumo in una pizzeria.

Nel cuore della notte, alle prime luci dell’alba, un incendio ha scosso la quiete di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze.

Intorno alle 3:00, una colonna di fumo denso si è levata da via Antonio Gramsci, segnalando un rogo divampato all’interno di una pizzeria.

Le fiamme, originate in una struttura precaria, una baracca destinata all’uso come magazzino all’interno di una corte condominiale, hanno rapidamente innescato una reazione a catena, propagando fumi tossici che si sono insinuati negli appartamenti del primo piano, affacciati sulla stessa corte.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato e massiccio.

Due squadre specializzate, coadiuvate da un’autoscala, sono state mobilitate per contenere l’incendio e garantire la sicurezza dei residenti.

La priorità assoluta è stata la salvaguardia delle persone.

Un’operazione di evacuazione urgente ha visto l’immediato spostamento di sette individui, tra cui una persona con disabilità, affidati poi a personale medico per una valutazione clinica preventiva.

Fortunatamente, nessuno dei coinvolti ha necessitato di ricovero ospedaliero, testimonianza dell’efficacia del tempestivo intervento dei soccorritori.

Le operazioni di spegnimento, caratterizzate da una meticolosa gestione delle fiamme e dalla bonifica degli ambienti, si sono protratte per diverse ore.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato con precisione per assicurare la completa eliminazione del rischio di riaccensione e per rendere l’aria respirabile.

La corte condominiale, satura di fumo acre, è stata accuratamente areata e decontaminata.

Al termine dell’intervento, dopo un’attenta verifica delle condizioni di sicurezza, gli abitanti degli appartamenti evacuati hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni, seppur consapevoli dei danni subiti.

L’incendio ha lasciato tracce evidenti: danni strutturali e di fumo all’interno della pizzeria, oltre a conseguenti disagi agli impianti.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture precarie adibite a magazzino in aree residenziali, evidenziando la necessità di un controllo più rigoroso e di interventi di prevenzione per evitare che simili emergenze si ripetano, proteggendo così la vita e il patrimonio della comunità.

L’incidente, seppur gestito con professionalità e prontezza, rappresenta un monito sulle fragilità del tessuto urbano e sull’importanza di una pianificazione urbanistica attenta alla sicurezza.