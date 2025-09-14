Incendio ad Arezzo: anziani illesi, abitazione distrutta

Questa mattina, un incendio di origine incerta ha devastato un’abitazione a località Agazzi, nel comune di Arezzo, scatenando l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Le fiamme, originate presumibilmente all’interno del garage, si sono rapidamente propagate, alimentate dalla presenza di materiali infiammabili e arredi, estendendosi al piano superiore dell’edificio.

La velocità di propagazione ha reso evidente la violenza dell’incendio, che ha generato una densa colonna di fumo visibile a distanza.

Fortunatamente, i due occupanti dell’abitazione, una coppia di anziani coniugi di età superiore agli ottant’anni, hanno avuto la lucidità e la prontezza di spirito di evacuare l’immobile prima dell’arrivo dei soccorsi, evitando così conseguenze ben più gravi.

Immediatamente dopo l’evacuazione, entrambi sono stati sottoposti a una valutazione medica da parte del personale del 118, che ha escluso lesioni immediate, sebbene l’esperienza traumatica richieda un monitoraggio psicologico.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concentrato sulla gestione delle fiamme, sull’evitare la propagazione a edifici limitrofi e sulla verifica della stabilità strutturale dell’abitazione.

L’operazione, complessa e dispendiosa in termini di risorse, ha richiesto l’impiego di autopompe, autorespiratori e di squadre specializzate nella rimozione di detriti e nel controllo dei residui ardenti.

A seguito dell’incendio, l’appartamento e il garage sono stati dichiarati inagibili, rendendo necessaria una perizia strutturale approfondita per determinarne la ricostruibilità e i costi necessari per la riqualificazione.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti domestici, in particolare nei contesti abitati da persone anziane e fragili, sottolineando l’importanza della prevenzione incendi attraverso controlli periodici, la manutenzione degli impianti e l’installazione di rilevatori di fumo.

Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio, escludendo sia l’ipotesi di un corto circuito che quella di una possibile imprudenza.

La comunità locale ha espresso solidarietà nei confronti della coppia, offrendo supporto e assistenza per affrontare le difficoltà derivanti dalla perdita della propria abitazione.