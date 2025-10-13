Incendio Devasta Azienda a Signa: Emergenza Ambientale e Operativa

Un violento incendio ha devastato nel pomeriggio un’azienda specializzata nella lavorazione di metalli a Signa, nella zona dei Colli Alti, generando una grave emergenza ambientale e operativa.

L’attività, parte di un indotto cruciale per il settore moda, è situata in via Giovanni Amendola e ha subito danni ingenti, con l’intera struttura avvolta dalle fiamme e colonne di fumo nero visibili a decine di chilometri di distanza.

Fortunatamente, al momento non si registrano feriti, ma l’evento ha immediatamente mobilitato un massiccio intervento di soccorso.

Squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Firenze, Prato, Pistoia e Pisa sono al lavoro per contenere e spegnere l’incendio, affrontando una situazione complessa a causa dell’intensità delle fiamme e dei materiali combustibili presenti nell’azienda.

L’intervento è reso particolarmente delicato dalla necessità di evitare la propagazione del fuoco a strutture adiacenti e di garantire la sicurezza dei soccorritori.

La gravità dell’evento ha immediatamente allertato l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana (ARPAT), la quale è incaricata di effettuare un’approfondita valutazione dell’impatto ambientale dell’incendio.

L’analisi si concentrerà sulla composizione dei fumi rilasciati e sulla possibile contaminazione del suolo e delle acque, elementi cruciali per definire le misure di mitigazione necessarie a tutela della salute pubblica e dell’ecosistema.

La Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con il Comune di Signa, ha emesso un’ordinanza urgente per la popolazione residente nel raggio di 2 chilometri dall’area interessata.

La popolazione è invitata a mantenere le finestre chiuse per ridurre l’esposizione ai fumi tossici, a evitare spostamenti non essenziali e a sospendere, ove possibile, le attività lavorative.

Questo provvedimento mira a minimizzare i rischi per la salute dei residenti, data la presenza di sostanze potenzialmente pericolose rilasciate durante la combustione dei metalli e dei materiali utilizzati nell’azienda.

Inoltre, a scopo precauzionale e per le successive 48 ore, è stato disposto il divieto di raccolta e consumo di frutta, verdura e foraggio per gli animali, così come l’interruzione del pascolo e del razzolamento.

La sospensione dell’utilizzo dei condizionatori d’aria e l’indicazione di sostituire i filtri, qualora utilizzati, rappresentano ulteriori misure volte a prevenire l’inalazione di particolato e sostanze chimiche nocive.

L’intera vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti industriali e sulla necessità di protocolli di prevenzione più rigorosi, soprattutto in aree densamente popolate e in prossimità di risorse naturali.

La ricostruzione dell’azienda e la bonifica dell’area saranno un processo lungo e complesso, che richiederà la collaborazione di enti pubblici, privati e la piena cooperazione della comunità locale.