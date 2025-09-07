Incendio Devastante a Viareggio: Distrutta Serra e Migliaia di Piante

Nella quiete notturna di Viareggio, un evento drammatico ha segnato il panorama industriale: un devastante incendio ha colpito una serra situata in via Fosso Guidario, innescando una catena di distruzioni che si estende su una vasta area di 14.000 metri quadrati di copertura.

La struttura, dedicata alla coltivazione di piante ornamentali, in particolare alle iconiche Stelle di Natale, ha subito danni ingenti, che si stimano in oltre 100.000 euro.

L’incendio ha non solo compromesso l’integrità fisica della serra, ma ha anche annientato macchinari essenziali per la lavorazione delle piante e ha distrutto un’inestimabile patrimonio vegetale: circa trenta mila piante, destinate alla vendita e simbolo di un’attività economica radicata nel territorio.

L’allarme è stato lanciato alle 3:30, innescando un tempestivo intervento dei vigili del fuoco, prontamente mobilitati dai distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta.

L’operazione di spegnimento, complessa e dispendiosa in termini di risorse, ha richiesto l’impiego di due autobotti, strumenti fondamentali per affrontare un rogo di tali dimensioni e per garantire la sicurezza dei soccorritori.

Parallelamente all’attività di soccorso, i Carabinieri di Viareggio hanno avviato un’indagine approfondita per determinare le cause dell’incendio.

L’ipotesi di un corto circuito elettrico è attualmente al vaglio degli investigatori, ma non si esclude la possibilità di altre cause, rendendo le indagini ampie e investigative.

La complessità dell’incendio, l’estensione dei danni e il valore del patrimonio distrutto richiedono un’analisi meticolosa per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato a questo tragico evento.

L’incendio, oltre al danno economico, rappresenta una perdita per l’indotto locale e una ferita per la comunità viareggina, simbolo di un’attività imprenditoriale e di un legame con le tradizioni del territorio.