Incendio in cantiere a Firenze: danni e interrogativi sulla marginalità sociale

Un episodio di potenziale gravità ha turbato la quiete mattutina a Firenze, in via Marignolli, vicino all’istituto tecnico Leonardo da Vinci, dove un incendio ha divampato in un cantiere edile.

L’incendio, prontamente domato dai vigili del fuoco, ha distrutto un bagno chimico e altri beni depositati, riconducibili a una persona priva di fissa dimora, un fenomeno sociale complesso che evidenzia le fragilità presenti nel tessuto urbano.

L’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato danni a persone, dato che l’istituto scolastico era ancora chiuso al momento dell’evento.

Nonostante l’assenza di feriti, le ripercussioni si sono manifestate con danni da calore e fumo che hanno interessato le aree adiacenti alla struttura mobile incendiata e una porzione dell’interrato dell’edificio.

Le indagini preliminari, condotte dalla Città Metropolitana, suggeriscono che l’incendio sia stato innescato dalla persona senza fissa dimora, presumibilmente nel tentativo di trovare una fonte di calore in una giornata fredda.

Questo evento sottolinea la necessità di una maggiore attenzione e di risorse dedicate all’assistenza e all’alloggio di persone vulnerabili, elementi cruciali per la sicurezza collettiva e la prevenzione di simili situazioni.

La persona in questione è stata segnalata ai Servizi sociali comunali e alle forze dell’ordine, aprendo una complessa spirale di assistenza e monitoraggio.

La valutazione della sicurezza dell’edificio scolastico, condotta in collaborazione con il comandante della Polizia provinciale, ha confermato l’agibilità generale dell’edificio, permettendo l’inizio regolare delle lezioni alle 9:10.

Tuttavia, per garantire la massima sicurezza degli studenti e del personale, si è reso necessario, in via precauzionale, disporre la temporanea chiusura del laboratorio di chimica e di un’aula, quest’ultima utilizzata come spazio di ricollocamento temporaneo della classe interessata.

Parallelamente all’attività di spegnimento e messa in sicurezza, una ditta specializzata è intervenuta per ripristinare l’impianto idrico ed elettrico, danneggiato dalle fiamme.

La persona senza dimora, dopo aver lasciato l’area della scuola, è stata individuata dalla polizia municipale e sottoposta a fotosegnalazione, un passaggio essenziale per il tracciamento e l’eventuale coinvolgimento in ulteriori indagini o programmi di assistenza.

L’episodio solleva interrogativi sulla gestione della marginalità sociale e la necessità di strategie di prevenzione più efficaci per contrastare la vulnerabilità e garantire la sicurezza di tutti i cittadini.