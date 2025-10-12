Incendio in fabbrica orafo ad Arezzo: un morto, indagini in corso.

Un evento drammatico ha interrotto la quiete della zona industriale di San Zeno, ad Arezzo, questa mattina: un incendio di notevole intensità ha divampato in una rinomata fabbrica orafa, specializzata nella lavorazione di metalli preziosi.

L’incendio, le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità, si è propagato rapidamente, coinvolgendo diversi macchinari all’interno dello stabilimento, complice probabilmente la presenza di materiali infiammabili utilizzati nei processi di produzione.

La tempestiva risposta dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un’unità operativa completa, ha permesso di arginare le fiamme ed evitare un’estensione più ampia del disastro, preservando l’integrità strutturale dell’edificio.

Nonostante la rapidità dell’intervento, l’incendio ha generato una densa e pervasiva nube di fumo, che ha causato danni considerevoli, non solo ai macchinari danneggiati ma anche all’intera linea di produzione e alle aree circostanti.

Si stima che i danni materiali siano ingenti, richiedendo un’accurata valutazione e ingenti risorse per la ricostruzione e il riavvio delle attività.

Un tragico epilogo si è aggiunto alla vicenda: durante le operazioni di spegnimento e di verifica, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di un gatto, presumibilmente spirato a causa dell’inalazione dei fumi tossici.

La presenza dell’animale all’interno dello stabilimento solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza e sulla presenza di fauna selvatica o randagia nell’area industriale.

Le indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica, si concentrano ora sull’accertamento della dinamica dell’incendio.

Non si esclude alcuna ipotesi, dall’incidente tecnico dovuto a un malfunzionamento degli impianti alla possibile negligenza, fino ad eventuali cause di natura dolosa.

L’analisi dei residui e la ricostruzione della sequenza degli eventi saranno fondamentali per determinare le responsabilità e adottare misure preventive volte a evitare il ripetersi di simili tragedie.

La comunità aretina è scossa dall’evento, che riapre il dibattito sulla sicurezza degli impianti industriali e sulla necessità di garantire un ambiente di lavoro protetto e rispettoso della vita di tutti gli esseri viventi.