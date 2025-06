Incendio in Toscana: fiamme sulle colline di Massarosa

Un intenso rogo ha interessato le colline di Massarosa (LU) nel pomeriggio odierno, sviluppandosi in prossimità di Piano del Quercione. L’incendio, alimentato dalle elevate temperature e dalla siccità prolungata, ha rapidamente coinvolto una vasta area boschiva, richiedendo un intervento coordinato e massiccio.Immediatamente mobilitati i Vigili del Fuoco, la Misericordia di Massarosa e Viareggio, la Croce Verde di Viareggio e il Gruppo Fratres di Bozzano, i cui volontari hanno operato in sinergia per contenere le fiamme e proteggere le abitazioni limitrofe. L’intervento aereo, cruciale in situazioni di questo genere, è stato assicurato da un elicottero regionale, che ha supportato le squadre a terra con interventi mirati, mentre il sistema antincendio AIB regionale ha coordinato le risorse e monitorato l’evoluzione della situazione.La prudenza ha imposto la temporanea chiusura del raccordo autostradale A11-A12, tra Lucca Ovest e Viareggio, per garantire la sicurezza del traffico e agevolare le operazioni di soccorso. La chiusura, seppur breve, testimonia l’importanza di misure preventive in contesti di elevato rischio incendi.Secondo le prime informazioni provenienti dal comune di Massarosa, le fiamme sono state dominate, anche se le operazioni di bonifica e controllo del perimetro interessato proseguono attivamente. Squadre di volontari AIB (Associazione Italiana Boscaioli) stanno lavorando per smussare i residui ardenti e prevenire riaccese, un compito che richiederà diverse ore e un monitoraggio costante, anche nelle prossime ore. La situazione, al momento, è considerata sotto controllo, ma la vulnerabilità del territorio, esposto a ondate di calore sempre più intense, richiede un’attenzione continua e una gestione del rischio incendi più strutturata, che integri prevenzione, monitoraggio e pronta risposta. L’episodio evidenzia la crescente necessità di investimenti in infrastrutture di prevenzione incendi, di formazione di personale specializzato e di campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, affinché si adottino comportamenti responsabili e si contribuisca alla salvaguardia del patrimonio ambientale.