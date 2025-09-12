Incendio in via San Zanobi: vigili del fuoco al lavoro a Firenze

Nel cuore del centro storico fiorentino, in via San Zanobi, un incendio ha scosso la tranquillità serale, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

La deflagrazione, divampata in un’officina meccanica situata al piano terra di un edificio residenziale, ha generato una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso l’aria, sollevando preoccupazione tra i residenti.

La priorità immediata delle autorità è stata garantire la sicurezza delle persone.

Un’ordinanza di evacuazione precauzionale ha interessato gli appartamenti posti ai piani superiori, dal primo al terzo, a causa del rischio di inalazione di fumi tossici e della potenziale compromissione della struttura.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti, un sollievo significativo in una situazione potenzialmente pericolosa.

L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato rapido e coordinato.

Una squadra specializzata, supportata da un’autobotte per l’approvvigionamento idrico, un carro aria per l’erogazione di aria compressa e un funzionario incaricato del coordinamento operativo, si è prontamente mobilitata.

L’analisi preliminare ha subito delineato la necessità di un raffreddamento intensivo dei locali dell’officina e di una meticolosa bonifica per neutralizzare ogni residuo di fumo e garantire la stabilità dell’edificio.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per diverse ore, richiedendo un notevole dispendio di risorse e una grande professionalità da parte del personale intervenuto.

Il fuoco, alimentato probabilmente da materiali infiammabili presenti nell’officina, ha causato danni significativi, non solo strutturali, ma soprattutto agli impianti elettrici, rendendo necessaria una valutazione approfondita per determinarne l’agibilità e la sicurezza.

Una volta stabilizzata la situazione e verificata l’assenza di ulteriori focolai, i vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica degli appartamenti ai piani superiori, utilizzando tecniche specifiche per aspirare i residui di fumo e ripristinare la qualità dell’aria.

Solo dopo aver ottenuto la certezza che l’ambiente fosse salubre, le persone evacuate hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni, esprimendo gratitudine per l’efficienza e la professionalità del personale di soccorso.

Le indagini per accertare le cause dell’incendio sono state immediatamente avviate, con l’obiettivo di ricostruire la sequenza degli eventi e individuare eventuali responsabilità.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione incendi, soprattutto in edifici adibiti ad attività commerciali o artigianali, e di promuovere la cultura della sicurezza tra i cittadini.