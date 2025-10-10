Incidente sulla Fi-Pi-Li: autocarro impatta e disperde gasolio

Un significativo evento ha temporaneamente interrotto la fluidità della Fi-Pi-Li, arteria cruciale che collega Firenze a Pisa e Livorno, in un tratto compreso tra Empoli e Montelupo Fiorentino.

L’incidente, verificatosi nelle prime ore del mattino, intorno all’una quindici, ha coinvolto un autocarro che, in direzione Firenze, ha impattato contro la protezione metallica (guardrail) dello svincolo di Montelupo, con conseguenze che si sono estese ben oltre i danni materiali.

La violenza dell’urto ha causato la rottura del serbatoio del veicolo, provocando una fuoriuscita massiccia di gasolio sull’asfalto.

Questa situazione ha generato non solo un pericolo immediato per la sicurezza stradale, a causa della ridotta aderenza e del rischio di incendio, ma anche una potenziale contaminazione ambientale.

Il gasolio riversato, infatti, rappresenta una seria minaccia per il suolo e le risorse idriche circostanti, richiedendo interventi specifici per la sua rimozione e il ripristino dell’ecosistema.

Immediatamente allertati, i vigili del fuoco hanno prontamente risposto, mobilitando le proprie risorse per mettere in sicurezza l’area e avviare le operazioni di bonifica.

L’intervento ha incluso la messa in sicurezza del veicolo danneggiato, la delimitazione dell’area contaminata e l’utilizzo di materiali assorbenti per contenere e rimuovere il gasolio fuoriuscito.

Parallelamente, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto di strada interessato dall’incidente e dello svincolo di Montelupo Fiorentino in direzione Firenze, per consentire l’esecuzione delle operazioni di emergenza in totale sicurezza e senza compromettere ulteriormente la circolazione.

La gestione dell’evento ha richiesto una complessa coordinazione tra diverse forze dell’ordine, personale specializzato nella rimozione di sostanze pericolose e tecnici del dipartimento viabilità, al fine di minimizzare i disagi per gli utenti della strada e di garantire un rapido ritorno alle normali condizioni di circolazione.

La riapertura del tratto autostradale, avvenuta in mattinata, ha segnato la conclusione delle operazioni di emergenza, ma ha anche aperto la strada a un’indagine sulle cause dell’incidente e alla valutazione di eventuali misure correttive per migliorare la sicurezza dello svincolo di Montelupo Fiorentino.

L’episodio sottolinea l’importanza cruciale della manutenzione delle infrastrutture autostradali e della formazione continua del personale coinvolto nella gestione delle emergenze, in un contesto in cui la sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta.