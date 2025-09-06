Incidente sull’A1: paralizzata l’Autostrada del Sole tra Bologna e Firenze.

Un grave incidente ha paralizzato l’Autostrada del Sole, l’arteria autostradale che collega il nord e il centro Italia, generando notevoli disagi per migliaia di viaggiatori.

La chiusura, disposta in via precauzionale, interessa il tratto cruciale compreso tra Bologna e Firenze, in particolare il segmento della direttissima che, percorsa da un intenso flusso di veicoli, rappresenta un nodo vitale per la mobilità nazionale.

L’evento critico, verificatosi in prossimità del chilometro 2,100 all’interno della galleria Rioveggio Sud, ha visto coinvolti un autobus di linea, quattro autocarri di diverse dimensioni e due autovetture, trasformando in un complesso scenario la già frenetica attività autostradale.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine e delle squadre di soccorso, ma l’impatto ha reso necessaria la chiusura completa della carreggiata in direzione Firenze.

Le autorità autostradali, in collaborazione con le squadre di soccorso e i vigili del fuoco, stanno operando con la massima tempestività per rimuovere i mezzi incidentati, garantire la sicurezza del luogo e consentire la ripresa della circolazione.

Parallelamente, è in corso un’attenta valutazione delle condizioni dei feriti, trasportati in urgenza presso le strutture sanitarie territoriali.

Per mitigare l’impatto del blocco autostradale e agevolare la mobilità alternativa, Autostrade ha predisposto un piano di deviazione del traffico sull’A1 Panoramica.

Si raccomanda vivamente agli automobilisti di imboccare l’uscita di Pian del Voglio e successivamente rientrare in A1 Direttissima a Badia, seguendo le indicazioni del personale presente sul posto.

Tale percorso alternativo, pur garantendo un flusso di traffico continuativo, potrebbe comportare un aumento dei tempi di percorrenza, a causa della maggiore affluenza sulla Panoramica.

La chiusura dell’Autostrada del Sole, in un tratto così strategico, solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture autostradali e sull’importanza di investimenti continui per il monitoraggio e la manutenzione delle gallerie, punti sensibili per la sicurezza degli utenti.

L’evento evidenzia, inoltre, la necessità di una pianificazione accurata e di sistemi di gestione del traffico flessibili, in grado di rispondere prontamente a situazioni di emergenza, minimizzando i disagi per i viaggiatori e garantendo la continuità della rete viaria nazionale.

Si invitano gli automobilisti a consultare costantemente il sito web di Autostrade e a seguire le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico e sui tempi previsti per la riapertura della carreggiata.