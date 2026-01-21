Interruzione ferroviaria a Firenze: lavori al Ponte al Pino

Un’operazione di ingegneria complessa e di portata strategica interesserà la rete ferroviaria fiorentina, comportando un’interruzione significativa ma temporanea della circolazione sulla linea nord-sud.

A partire dalle 15:00 del 24 gennaio e fino alle 15:00 del 25 gennaio, la circolazione dei treni, inclusi i servizi ad alta velocità Frecciarossa, sarà sospesa per consentire la realizzazione di una passerella provvisoria e preparare il terreno per la ricostruzione del Ponte al Pino, un’opera cruciale per il collegamento ferroviario in prossimità della stazione di Campo di Marte.

L’intervento, che mira a sostituire l’infrastruttura ottocentesca esistente con una struttura moderna e più performante, è parte di un piano più ampio di ammodernamento della rete ferroviaria nazionale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, affidabilità e capacità di trasporto.

Il completamento del nuovo Ponte al Pino è previsto per settembre 2026, ma questa fase preliminare richiede un’interruzione mirata per minimizzare l’impatto complessivo sui flussi di traffico.

Per agevolare la mobilità dei passeggeri durante l’interruzione, sarà implementato un servizio sostitutivo con autobus navetta lungo la tratta Campo di Marte-Rifredi.

I treni Alta Velocità provenienti da sud concluderanno la corsa a Firenze Campo di Marte, con possibilità di proseguimento per Rifredi in base alla destinazione prevista; quelli provenienti da nord, invece, termineranno il viaggio a Firenze Rifredi, con eventuale prosecuzione verso Campo di Marte.

I treni regionali diretti a sud potranno subire cancellazioni o terminare la corsa a Campo di Marte.

La prefettura di Firenze, in collaborazione con RFI, Trenitalia, Italo e le autorità locali, ha predisposto un piano di gestione del traffico particolarmente accurato per affrontare le sfide poste dalla concomitanza con la partita Fiorentina-Cagliari.

L’afflusso e il deflusso dei tifosi, potenzialmente intensi, richiederanno una separazione dei flussi per evitare congestionamenti e garantire la sicurezza di tutti.

A tal fine, sarà impiegato un notevole numero di personale di sicurezza ferroviaria, volontari della Protezione Civile e personale di supporto per assistere i viaggiatori e indirizzarli verso i bus navetta.

Sarà inoltre attivata una segnaletica chiara e intuitiva nelle stazioni e nei sottopassi.

Per favorire la connessione tra la stazione di Campo di Marte e Santa Maria Novella, i passeggeri in possesso di un regolare biglietto ferroviario potranno usufruire gratuitamente del servizio navetta FS e della linea tranviaria T2, ampliando così le opzioni di collegamento e riducendo al minimo i disagi.

L’operazione rappresenta un esempio di come interventi di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie possano richiedere soluzioni temporanee complesse, ma che, a lungo termine, contribuiranno a migliorare significativamente l’efficienza e la sostenibilità del sistema di trasporto.