Interventi ferroviari in Toscana: traffico sospeso tra Empoli e Pisa

Interventi strategici di ammodernamento infrastrutturale interesseranno, a partire da venerdì 30 gennaio alle ore 22:00 e protratti per l’intero fine settimana, un tratto cruciale della rete ferroviaria toscana.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato una serie di operazioni congiunte, volte a migliorare la sicurezza e l’efficienza della linea Firenze-Pisa, con implicazioni dirette sulla mobilità pendolare e sui collegamenti a lunga percorrenza.

Al centro del piano di interventi vi sono due azioni distinte ma interconnesse: la manutenzione ordinaria delle opere civili del sottovia stradale in via delle Colline a Pontedera, e le attività preliminari necessarie per la definitiva eliminazione del passaggio a livello di Navacchio, un’infrastruttura obsoleta che rappresenta un punto di strozzatura per il traffico ferroviario e stradale.

La complessità delle operazioni, che richiederanno un investimento complessivo stimato in circa un milione di euro, impone la sospensione temporanea del traffico ferroviario tra Empoli e Pisa.

Questo segmento della linea Firenze SMN – Empoli – Pisa sarà completamente interrotto per tutta la durata dei lavori, mentre il servizio tra Firenze ed Empoli subirà una riprogrammazione mirata, con conseguenti modifiche alle fasce orarie e alle fermate.

Per i viaggiatori che utilizzano i treni regionali che collegano Firenze Santa Maria Novella con Empoli, sarà istituito un servizio di “spola”, ovvero una serie di corse a carattere locale che effettueranno fermata in tutte le principali stazioni intermedie, tra cui Montelupo Fiorentino, Signa/Lastra a Signa, S.

Donnino, Le Piagge e Firenze Rifredi.

Questa soluzione, pur limitando la velocità di percorrenza, garantirà la continuità del servizio per i pendolari.

I treni a lunga percorrenza diretti alla Spezia, Grosseto, Livorno e Campiglia/Piombino, che normalmente proseguono dalla stazione di Firenze SMN, vedranno la loro origine anticipata a Pisa Centrale.

Questo comporta una modifica sostanziale dei percorsi e, potenzialmente, un aumento dei tempi di transito per i passeggeri diretti a queste destinazioni.

Fortunatamente, i servizi diretti a Siena, che sfruttano la tratta Firenze-Empoli, non subiranno alcuna interruzione.

Un team di circa venti tecnici specializzati di RFI e delle aziende appaltatrici sarà impegnato quotidianamente sul campo, utilizzando attrezzature e macchinari all’avanguardia per garantire la rapidità e l’efficacia degli interventi.

L’operazione rappresenta un passo significativo verso il miglioramento e l’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria toscana, con benefici tangibili in termini di sicurezza, affidabilità e capacità di trasporto.

La temporanea interruzione del servizio ferroviario è un sacrificio necessario per garantire un futuro più efficiente e sostenibile della rete.