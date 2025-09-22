Italia in Piazza: Sciopero Pro-Gaza e Proteste a Oltremodo

Un Paese in Piazza: La Giornata di Sciopero Pro-Gaza e le Sue EcosistenzeIl 18 novembre ha segnato una giornata di mobilitazione senza precedenti in Italia, un’espressione tangibile di profonda preoccupazione e indignazione per la situazione umanitaria a Gaza.

Lo sciopero, promosso da una vasta rete di collettivi, associazioni studentesche, sindacati e gruppi pacifisti, ha visto il Paese interrotto da una fitta rete di proteste che hanno investito infrastrutture vitali e centri urbani, riflettendo un sentimento di urgenza e la volontà di esercitare pressione politica.

L’azione di protesta ha assunto forme diverse a seconda delle città, ma ha condiviso un denominatore comune: la volontà di interrompere la normalità e rendere visibile la sofferenza palestinese.

A Napoli, una folla stimata di quindicimila persone ha invaso la stazione marittima, esponendo striscioni e rivendicazioni.

A Bologna, l’Università si è trasformata in un palcoscenico di protesta, con l’occupazione degli accessi e un corteo che ha paralizzato infrastrutture cruciali, dalla tangenziale all’autostrada A14, testimoniando un’azione determinata e articolata.

Gli scontri con le forze dell’ordine, inizialmente contenuti, hanno visto l’uso di fumogeni e, in risposta, l’impiego di lacrimogeni, segnando un’escalation della tensione.

Roma, con una partecipazione stimata tra i cinquantamila e i centomila, è stata il cuore pulsante della mobilitazione.

Il corteo, partito da Piazza dei Cinquecento, ha visto manifestazioni di rabbia simbolica, come il lancio di uova contro l’Ufficio Scolastico Regionale, e un’occupazione della Tangenziale che ha generato ingorghi significativi.

L’invasione della Sapienza, e la successiva occupazione della facoltà di Lettere, hanno sancito un’occupazione di spazi universitari, trasformando l’istituzione in un luogo di dibattito politico e di solidarietà.

Le proteste non si sono limitate alle grandi città.

A Genova, un corteo di ventimila persone è stato preceduto da un tentativo di blocco dell’autostrada, respinto dalle forze dell’ordine.

A Milano, la situazione è degenerata in scontri alla Stazione Centrale, con feriti e arresti.

A Torino, l’azione ha coinvolto l’occupazione del Campus Einaudi e la pubblica contestazione delle figure politiche Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu, accompagnate da gesti simbolici come l’incatenamento a un semaforo.

L’azione di protesta si è estesa alle regioni, con blocchi e rallentamenti nei porti di Livorno e La Spezia, e manifestazioni che hanno paralizzato caselli autostradali e sedi aziendali a Firenze e Pisa.

A Palermo e Catania, la mobilitazione ha visto tentativi di accesso ai porti, respinti dalle forze dell’ordine.

La manifestazione di Marghera, con ventimila partecipanti, ha evidenziato l’impatto significativo sul settore logistico, con centinaia di camion impossibilitati ad accedere al porto commerciale.

La giornata di sciopero non è stata solo una protesta contro le azioni militari a Gaza, ma anche una denuncia delle politiche internazionali che contribuiscono alla perpetuazione del conflitto.

L’azione ha messo in luce la crescente consapevolezza dell’opinione pubblica italiana riguardo alla crisi umanitaria e la necessità di un’azione diplomatica più incisiva per garantire un cessate il fuoco duraturo e un accesso umanitario senza ostacoli.

Oltre a ciò, la mobilitazione ha evidenziato la capacità di mobilitazione e l’impegno civico di diverse generazioni, pronte a far sentire la propria voce in difesa dei diritti umani e della giustizia globale.