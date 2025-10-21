Kevin Pellechia: Profondo rimorso, voglio scusarmi.

“Non è stato possibile approfondire le dinamiche accadute nella tragica domenica.

Ho avuto un incontro molto breve con il mio assistente all’interno della struttura carceraria.

Lo trovo profondamente affaticato dal dolore e dilaniato dal rimorso.

Esprime il desiderio di scusarsi, di stringere una visita ai parenti del defunto,” ha riferito Andrea Vella, legale del giovane Kevin Pellechia, il ventenne detenuto.

Il contesto, quello della reclusione, ha offerto un’occasione fugace per uno scambio.

Il ragazzo è oppresso da un dolore indicibile, sofferente di un rimorso lacerante.

Desidera ardentemente esprimere pentimenti, desidera ardentemente una riconciliazione con i familiari di Simone Orbello, l’autista morto nell’attentato al pullman dei tifosi di Pistoia, domenica sera, sui tornanti ad alta quota del territorio reatino.

L’aggressione, premeditata e violentat, ha in un’ondata di rabbia incontrollata, ha tolto una vita.

Una tragedia, ecco, che in quel pullman carico.

