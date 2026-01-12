Legge sul fine vita in Toscana: Consulta conferma, con correzioni.

La sentenza della Corte Costituzionale ha ridimensionato la legge regionale toscana sul fine vita, ma ne ha confermato la costituzionalità, permettendone l’immediata applicazione.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato come la decisione della Consulta non abbia demolito la legge, bensì l’abbia “ripulita” attraverso un intervento mirato, paragonabile a un bisturi che rimuove elementi specifici.

Il dispositivo della Corte, seppur eliminando un articolo e alcuni commi, ha validato l’impianto normativo di base, riconoscendo la sua conformità ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Questo implica che la Regione Toscana può ora procedere all’attuazione della legge, seppur con alcune modifiche interpretative imposte dalla sentenza.

In particolare, la Corte ha espresso riserve riguardo ai termini procedurali precedentemente fissati per l’operato della commissione medica incaricata di valutare le richieste di accoglimento delle procedure di fine vita.

La rigidità di tali scadenze, originariamente previste dalla legge regionale, rischiava di trasformarsi in una sorta di “silenzio-assenso”, compromettendo la ponderatezza delle decisioni mediche e l’esigenza di una valutazione approfondita dei casi clinici.

La Corte ha dunque interpretato la legge nel senso di una maggiore flessibilità temporale, affinché la commissione possa operare con la dovuta ponderazione, senza essere vincolata a calendari prestabiliti.

La decisione della Corte Costituzionale rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’applicazione della legge toscana, che ora dovrà essere interpretata e attuata tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Consulta.

L’immediata applicabilità della legge, con le correzioni apportate, segna un passo importante nel panorama dei diritti di fine vita in Italia, riconoscendo alla Regione Toscana la possibilità di offrire strumenti concreti per rispondere alle complesse esigenze dei pazienti e delle loro famiglie, nel rispetto dei principi costituzionali e dei valori umani.

L’attenzione ora si concentra sull’implementazione pratica di questa legge, con particolare riguardo alla formazione del personale medico e alla sensibilizzazione della popolazione sulle nuove opportunità e responsabilità che derivano da questa normativa.