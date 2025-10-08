L’era quantistica italiana: innovazione, ricerca e futuro.

L’avvento dell’era quantistica rappresenta una sfida e un’opportunità cruciale per l’Italia, un paese con una profonda tradizione scientifica che, in questo specifico settore, necessitava di un impulso strategico.

L’investimento del Icsc – Centro Nazionale di Ricerca in HPC, Big Data and Quantum Computing – ha segnato una svolta significativa, innescando un processo di ridefinizione del panorama tecnologico italiano e posizionandolo come attore rilevante a livello europeo e globale.

Il risultato più tangibile di questo sforzo, consolidato in questi primi anni di attività, è stata la riduzione di un divario tecnologico che storicamente aveva limitato la competitività italiana.

Paolo Cremonesi, del Politecnico di Milano e leader dello Spoke 10 di Icsc, sottolinea come l’Italia possedesse già un capitale di conoscenze di eccellenza e ricercatori di altissimo profilo.

La carenza, tuttavia, non risiedeva nella competenza individuale, bensì nella capacità di orchestrare queste risorse in un sistema coeso e performante, capace di tradurre l’ingegno in dispositivi all’avanguardia e soluzioni concrete.

L’erogazione di fondi mirati, in particolare grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha permesso all’Icsc di superare questo ostacolo, favorendo la collaborazione tra istituzioni accademiche e realtà aziendali.

Questo connubio ha consentito l’accelerazione di progetti di ricerca di portata eccezionale, il cui culmine è rappresentato dalla realizzazione, in tempi record di soli due anni, del primo computer quantistico italiano a superconduttori presso l’Università Federico II di Napoli, guidato da Francesco Tafuri.

Tale impresa non è solo un traguardo tecnologico, ma anche un simbolo della capacità italiana di innovare e competere in un settore altamente specializzato.

Guardando al futuro, le prospettive sono incoraggianti.

Il percorso intrapreso si configura come un circolo virtuoso, ma per consolidarlo e ampliarlo è essenziale il continuo sostegno finanziario, con investimenti ancora più consistenti.

Le linee guida della strategia quantistica nazionale sembrano orientate in questa direzione, auspicando un’ulteriore spinta all’eccellenza e alla leadership in questo campo.

Il potenziale è enorme: lo sviluppo di algoritmi quantistici rivoluzionari, la creazione di nuovi materiali con proprietà inesplorate, l’ottimizzazione di processi complessi in settori cruciali come la farmaceutica, la logistica e la finanza, sono solo alcune delle promesse che l’era quantistica può realizzare per l’Italia.

Un ecosistema quantistico italiano robusto non solo stimolerebbe la crescita economica, ma rafforzerebbe anche la sua posizione strategica nel panorama tecnologico mondiale.