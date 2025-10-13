LES e Rischio Cardiovascolare: Infiammatorio e Ossidativo al Centro

Lupus Eritematoso Sistemico e Rischio Cardiovascolare: Un Meccanismo Infiammatorio e Ossidativo alla Radice del ProblemaUna ricerca congiunta, frutto della collaborazione tra immunologi e ricercatori fiorentini guidati da Giacomo Emmi (Università di Trieste) e Matteo Becatti, Claudia Fiorillo e Domenico Prisco (Università di Firenze), ha getto luce sui complessi meccanismi che rendono i pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico (LES) particolarmente vulnerabili a eventi cardiovascolari.

Lo studio, pubblicato su *Arthritis e Rheumatology*, integra dati clinici, analisi tissutali e risultati di laboratorio per svelare una connessione intricata tra infiammazione cronica e trombosi, con implicazioni significative per la gestione e la prevenzione.

Il LES, una malattia autoimmune sistemica, colpisce prevalentemente donne in età riproduttiva, con un’incidenza stimata in Italia superiore ai 60.000 casi.

La sua natura sistemica comporta un coinvolgimento multisciplinare di organi e tessuti, e l’aumento del rischio di eventi trombotici arteriosi e venosi – da due a dieci volte superiore rispetto alla popolazione generale – rappresenta una delle principali cause di morbilità e mortalità.

Il fulcro della ricerca si concentra sullo stress ossidativo, un disequilibrio delicato tra la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) da parte delle cellule e la capacità del corpo di neutralizzarle con meccanismi antiossidanti.

Nei pazienti con LES, questo equilibrio è gravemente compromesso.

In particolare, l’iperattività dei neutrofili, un tipo di globulo bianco coinvolto nella risposta immunitaria innata, amplifica lo stress ossidativo rilasciando enzimi e ROS in quantità eccessive, creando un circolo vizioso.

L’ambiente ossidativo alterato induce modifiche strutturali e funzionali del fibrinogeno, una proteina cruciale nel processo di coagulazione.

Il fibrinogeno, in condizioni normali, contribuisce alla formazione di una rete tridimensionale che stabilizza il coagulo, ma la presenza di ROS induce una polimerizzazione anomala, producendo fibre più dense e meno permeabili.

Questo si traduce in coaguli più resistenti alle naturali forze di lisi, aumentando significativamente il rischio di trombosi.

In altre parole, l’infiammazione cronica tipica del LES altera la fisiologica funzione del fibrinogeno, predisponendo il paziente a complicanze cardiovascolari.

Lo studio ha confrontato un campione di 144 pazienti adulti con LES e un gruppo di controllo composto da 90 soggetti sani.

Le analisi ematiche hanno confermato livelli di stress ossidativo significativamente più elevati nei pazienti affetti da LES, e hanno evidenziato una correlazione diretta tra l’intensità dell’infiammazione, lo stress ossidativo, l’alterazione del fibrinogeno e la tendenza alla trombosi.

I risultati di questa ricerca non solo contribuiscono a una comprensione più profonda del legame intricato tra la malattia autoimmune e le complicanze cardiovascolari, ma suggeriscono anche nuove strategie terapeutiche mirate a ridurre lo stress ossidativo e modulare la funzione del fibrinogeno, potenzialmente riducendo il rischio trombotico nei pazienti con LES.

L’identificazione di questo meccanismo permette di considerare interventi mirati, al di là dei trattamenti standard per la malattia autoimmune, focalizzati sulla protezione cardiovascolare.