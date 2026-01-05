Livorno, indagato per evasione: sequestrati 600.000 euro

Un professionista livornese, figura conosciuta nel tessuto economico locale, si è trovato al centro di un’indagine finanziaria che lo ha portato a essere denunciato per esercizio abusivo di attività professionale e per evasione fiscale, con un impatto rilevante sul patrimonio personale.

L’intervento della Guardia di Finanza ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore complessivo di 600.000 euro, un provvedimento che riflette la gravità delle irregolarità riscontrate.

Le investigazioni, protrattesi nel tempo, hanno rivelato un quadro di elusione fiscale sistemica, protrattasi dal 2021 al 2024.

L’evasione relativa alle imposte dirette ammonta a 1,7 milioni di euro, a cui si aggiungono 374.000 euro di imposta sul valore aggiunto non versate.

L’analisi dei flussi finanziari ha inoltre svelato una discrepanza significativa tra le somme incassate dal professionista, per un totale superiore a 1,4 milioni di euro, a titolo di pagamento di imposte per conto dei clienti, e gli effettivi versamenti all’erario, limitati a soli 127.000 euro.

La differenza, ingente, è stata apparentemente utilizzata per soddisfare spese personali, configurando una sottrazione di risorse pubbliche con finalità private.

Il Tribunale di Livorno, adito dalla Procura della Repubblica, ha accolto la richiesta di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, estendendo la misura a conti correnti bancari e a otto beni immobiliari di proprietà dell’indagato.

La decisione del giudice sottolinea la necessità di tutelare il patrimonio erariale e di garantire che i beni illeciti siano resi disponibili per la compensazione dei danni causati all’erario.

Tra i beni posti sotto sequestro figura anche un immobile situato a Livorno, che fungeva da sede per l’esercizio abusivo dell’attività professionale.

Questo luogo, divenuto simbolo dell’inadempienza e della violazione delle normative vigenti, contribuisce a delineare un quadro di irregolarità che ha portato all’intervento delle autorità finanziarie.

L’episodio solleva interrogativi sulla verifica dei requisiti professionali e sulla necessità di controlli più stringenti per prevenire fenomeni di esercizio abusivo di professioni e di evasione fiscale, a tutela della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

L’inchiesta, al di là delle ripercussioni per l’indagato, mira a rafforzare la percezione di equità e trasparenza nel sistema fiscale, promuovendo il rispetto delle leggi e la lotta alla criminalità economica.