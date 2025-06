Lucchese, maltrattano un gabbiano: cinque giovani denunciati.

Un atto di inaudita crudeltà ha scosso la comunità lucchese, portando alla denuncia di cinque giovani uomini, di età compresa tra i venti e i venticinque anni, per gravi maltrattamenti verso la fauna selvatica. L’episodio, verificatosi martedì scorso lungo le rive del fiume Serchio, in una zona isolata di via della Scogliera, testimonia una pericolosa escalation di comportamenti irresponsabili e disprezzo verso la vita animale.La vicenda è venuta alla luce grazie alla prontezza di un testimone, un giovane che, assistendo all’efferato spettacolo, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti della polizia di Lucca, intervenuti tempestivamente, hanno identificato i cinque individui, tutti residenti in provincia e di nazionalità marocchina, e hanno proceduto a soccorrere il gabbiano, visibilmente sofferente e impossibilitato a muoversi con normalità.Secondo la testimonianza raccolta, i giovani, riuniti per un momento di svago nelle acque del Serchio, hanno trasformato un innocente atto di gioco in una scena di inaccettabile violenza. Il gabbiano, presumibilmente già provato da un trauma precedente, è stato oggetto di ripetuti lanci in aria, trattato come un mero oggetto di divertimento, con risate e gesti di derisione. La brutalità dei loro gesti non si è fermata al gabbiano, ma si è estesa, con intento simile, anche a un piccione, fortunatamente riuscito a fuggire prima di subire ulteriori angherie.L’episodio solleva inquietanti interrogativi sull’educazione, sulla sensibilità verso il mondo naturale e sulla necessità di rafforzare la prevenzione di comportamenti riprovevoli. Il trattamento riservato all’animale, purtroppo, non è un caso isolato e riflette una pericolosa tendenza alla deumanizzazione e alla mancanza di rispetto per le creature viventi. La condanna sociale e le conseguenze legali per i responsabili saranno importanti segnali per dissuadere altri da simili atti e per promuovere una cultura di responsabilità e compassione. Il gabbiano, affidato alle cure specialistiche dell’ente VegaSoccorso, necessita di assistenza veterinaria e di un ambiente sicuro per poter riprendersi da questo traumatico evento, simbolo di una profonda ferita inferta all’equilibrio ecologico e al tessuto sociale lucchese.