Maltempo a Massa-Carrara: emergenza, allagamenti e scuole chiuse.

Un’inattesa ondata di maltempo ha investito la provincia di Massa-Carrara, costringendo le amministrazioni comunali a prendere decisioni urgenti per la sicurezza della popolazione e la sospensione delle attività scolastiche.

La situazione meteorologica avversa, caratterizzata da precipitazioni torrenziali, ha manifestato la sua maggiore intensità nel territorio di Carrara, ma si è rapidamente estesa anche a Massa, generando un quadro di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità e dei soccorsi.

La pioggia incessante ha provocato un significativo innalzamento dei livelli idrici, con conseguenti allagamenti diffusi e il rischio concreto di esondazioni.

Un episodio particolarmente preoccupante si è verificato in località Fossone, lungo la via Aurelia, dove una famiglia è rimasta isolata nella propria abitazione a causa dello straripamento di un canale.

I vigili del fuoco, prontamente mobilitati, hanno effettuato un intervento tempestivo per garantire l’incolumità dei residenti, sottolineando l’urgenza della situazione.

L’allerta riguardante il fiume Carrione, che solca il territorio di Carrara, ha ulteriormente amplificato la preoccupazione, sebbene, fortunatamente, l’emergenza sia al momento rientrata grazie al rallentamento delle precipitazioni.

Tuttavia, la severità del fenomeno ha imposto la sospensione delle lezioni scolastiche, una decisione condivisa dalla sindaca di Carrara, Serena Arrighi, e dal sindaco di Massa, Francesco Persiani, entrambi impegnati a monitorare l’evoluzione della situazione e a coordinare le operazioni di soccorso.

Il sindaco Persiani, attraverso i social media, ha comunicato l’estensione dell’emergenza a Massa, evidenziando come la perturbazione, inizialmente concentrata su Carrara, si stia ora rafforzando caricandosi di umidità proveniente dal mare.

Questo scenario richiede la massima prudenza da parte dei cittadini, invitati a evitare spostamenti non necessari e a prestare attenzione al rischio di smottamenti e caduta di alberi, resi instabili dalla pioggia battente.

La decisione di sospendere l’attività didattica, seppur imposta da circostanze eccezionali, testimonia la priorità assoluta attribuita alla salvaguardia della sicurezza pubblica e alla prevenzione di potenziali danni.

Le autorità comunali invitano alla collaborazione e alla segnalazione di eventuali criticità, ribadendo l’importanza di mantenere elevato il livello di allerta fino a quando le condizioni meteorologiche non si saranno stabilizzate.

Il rapido intervento dei soccorsi e la prontezza delle amministrazioni comunali hanno contribuito a mitigare i disagi, ma la fragilità del territorio, esposto a fenomeni meteorologici estremi, rimane una sfida costante per la comunità.