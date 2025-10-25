Mareggiate in Toscana: allerta meteo giallo lungo le coste

Un’attenzione particolare è richiesta lungo le coste toscane, dove è stata attivata un’allerta meteo di livello giallo per il rischio di mareggiate, estendendosi dal tratto costiero settentrionale fino all’Arcipelago e includendo l’Isola d’Elba.

La validità dell’allerta, emanata dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale, si protrarrà dalle prime ore di oggi fino alle venti del 26 ottobre.

L’evento meteorologico scatenante è una perturbazione atlantica di transito rapido, ma con effetti significativi.

Oltre alle precipitazioni previste, un vento occidentale, inizialmente moderato, tenderà ad intensificarsi, generando un moto ondoso anomalo.

Questo fenomeno si tradurrà in condizioni di mareggiate lungo le coste, con possibili effetti erosivi e inondazioni localizzate, soprattutto nelle aree più esposte.

La dinamica del moto ondoso sarà variabile nel tempo e nello spazio.

Oggi, il litorale centro-settentrionale e l’Arcipelago, in particolare la parte settentrionale dell’Elba, saranno interessati da un mare molto mosso, con picchi di localmente agitato, a causa dell’esposizione ai venti di ponente.

Domani, la situazione si farà più complessa: l’agitazione si estenderà a quasi tutti i tratti costieri, con mare agitato lungo il litorale settentrionale e molto mosso, con un progressivo aumento dell’onda, lungo le coste meridionali, soprattutto in serata, quando l’intensità del vento raggiungerà il suo picco.

L’allerta non implica necessariamente un pericolo imminente, ma sollecita la popolazione a prestare la massima cautela, evitando di avvicinarsi alle aree costiere durante le ore di massima intensità della mareggiata, in particolare quelle basse e scarsamente protette.

I possessori di imbarcazioni sono invitati a provvedere al loro corretto ormeggio e a monitorare costantemente le previsioni meteorologiche.

Si raccomanda, inoltre, la prudenza a chi intende svolgere attività nautiche.

La Protezione Civile continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e aggiornerà l’allerta in base alle nuove informazioni disponibili, con un’attenzione particolare agli effetti indotti dalla complessa interazione tra vento, onde e conformazione del litorale toscano.