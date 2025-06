Milano, aggressione premeditata: arrestati due uomini da Prato

Nel cuore pulsante di Milano, un episodio di violenza premeditata ha scosso la comunità cinese, culminando nell’arresto di due uomini di origine pratese, rispettivamente di 45 e 47 anni, accusati di tentato omicidio ai danni di un connazionale. L’aggressione, avvenuta in via Marsala il 26 marzo, si configura come un atto deliberato, frutto di un’attesa studiata nei minimi dettagli, come emerso dalle meticolose indagini condotte dalla Polizia di Stato sotto la direzione dei magistrati del VII Dipartimento della Procura.Le investigazioni hanno permesso di ricostruire una sequenza di eventi che rivela una pianificazione accurata. I due sospettati, provenienti dalla città di Prato, hanno appostato l’abitazione dell’imprenditore per diverse ore, suggerendo un’intenzione precisa e una conoscenza approfondita delle sue abitudini. La successiva colluttazione, seguita alla fuga dell’uomo, ha portato all’uso di un’arma da fuoco di piccolo calibro (32), con un proiettile che ha sfiorato la testa della vittima, mancando l’esito mortale per un soffio.L’operazione di identificazione dei responsabili si è avvalsa di una combinazione di tecnologie investigative all’avanguardia. L’analisi degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona ha fornito elementi cruciali per tracciare gli spostamenti dei sospettati e ricostruire le dinamiche dell’aggressione. Parallelamente, la localizzazione dei telefoni cellulari, incrociata con le immagini riprese la sera dei fatti, ha permesso di collegare gli individui alle scene del crimine, fornendo una prova tangibile del loro coinvolgimento.Al di là dell’arresto dei presunti esecutori, l’inchiesta si concentra ora sulla disamina del movente, un aspetto fondamentale per comprendere la complessità della vicenda. Le indagini mirano a svelare le motivazioni alla base dell’aggressione, che potrebbero derivare da questioni economiche, rivalità commerciali o conflitti personali. Non si esclude, inoltre, la possibilità di un mandato altrui, suggerendo che l’aggressione possa essere stata commissionata da terzi, ampliando il ventaglio di persone potenzialmente coinvolte. L’attenzione degli inquirenti è ora rivolta all’individuazione di eventuali complici o mandanti, al fine di fare piena luce sulla dinamica delittuosa e assicurare alla giustizia tutti i responsabili, mettendo in sicurezza la comunità e riaffermando il valore dello stato di diritto.