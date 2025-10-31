Monte San Savino: Indagine sulla morte improvvisa, sospetto avvelenamento.

Un’ombra di sospetto si è addensata su Monte San Savino, avvolgendo nella tristezza e nell’incertezza la comunità locale.

Una tragedia inattesa ha colpito una coppia, lasciando un uomo gravemente malato in ospedale e una donna, moglie, spentasi tra le braccia del destino.

L’evento, accaduto nella loro abitazione in località Alberoro, ha immediatamente innescato un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Arezzo, focalizzata sull’accertamento delle cause del decesso e delle condizioni del marito ricoverato.

Le circostanze che hanno portato a questo dramma sono ancora nebulose, alimentando ipotesi inquietanti.

Tra queste, la più preoccupante è quella di un possibile avvelenamento, accidentale o meno.

La denuncia-querela presentata dai familiari, testimonia il loro bisogno di risposte chiare e definitive, un anelito a comprendere la sequenza di eventi che hanno condotto a questa perdita devastante.

L’attenzione degli inquirenti si concentra sull’analisi di possibili contaminazioni da pesticidi o altre sostanze tossiche, magari utilizzate in precedenza nelle attività agricole della zona o nell’ambito domestico.

La donna, già affetta da preesistenti problematiche di salute, è deceduta a seguito di un rapido e inesorabile peggioramento clinico, manifestando inizialmente sintomi quali nausea e vomito.

Anche il marito ha riferito di aver sperimentato disturbi simili, che lo hanno costretto al ricovero in ospedale in condizioni critiche.

La sua prognosi resta incerta, mentre i medici lottano per stabilizzare le sue funzioni vitali.

Sul luogo della tragedia, la casa della coppia, è stata disposta una scrupolosa disinfestazione, a tutela della salute pubblica e per eliminare ogni potenziale residuo di sostanze pericolose.

Immediatamente intervenuti, il 118, la squadra mobile di Arezzo e i vigili del fuoco hanno provveduto a garantire la sicurezza e a raccogliere i primi elementi utili all’indagine.

I pompieri, sotto la direzione della Procura, stanno conducendo rilievi complessi e dettagliati, in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio, cruciali per determinare con certezza la causa del decesso e il malore del marito.

L’autopsia, prevista a breve, rappresenta un tassello fondamentale per ricostruire la dinamica degli eventi e fornire risposte alla famiglia, alla comunità e agli inquirenti, in questa fase di profondo dolore e angoscia.

La speranza è che la verità emerga presto, dissipando le ombre del dubbio e portando un po’ di luce in questo momento buio.