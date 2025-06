Morte Assistita in Toscana: Urgente Armonizzazione Legislativa

La recente vicenda del primo decesso assistito in Toscana, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale, solleva questioni di profonda rilevanza costituzionale e legislativa, che vanno ben oltre la semplice risposta a un’indagine giornalistica. L’affermazione del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, non deve essere interpretata come una difesa a oltranza della normativa regionale, bensì come un invito urgente a un processo di armonizzazione tra le scelte legislative a livello locale e l’interpretazione dei principi fondamentali sanciti dalla Corte Costituzionale.La sentenza della Corte Costituzionale, pur riconoscendo la possibilità di ricorrere al suicidio medicalmente assistito sotto stringenti condizioni, ha lasciato aperti margini di discrezionalità interpretativa che le Regioni hanno, in buona fede, cercato di concretizzare in disposizioni legislative. La legge toscana, in questo senso, rappresenta un tentativo di dare attuazione, nel rispetto dei limiti posti dalla magistratura costituzionale, a un diritto che emerge da una lettura compassionevole e attenta alla dignità del paziente in condizioni di sofferenza insopportabile.Tuttavia, la natura stessa del diritto alla fine vita – intrinsecamente legato a valori fondamentali come la tutela della vita umana, l’autodeterminazione del paziente e la libertà di coscienza del medico – rende imprescindibile un intervento legislativo nazionale. La frammentazione normativa, con leggi regionali potenzialmente divergenti, rischia di creare disparità di accesso al servizio e di generare conflitti di competenza tra Stato e Regioni. Un quadro normativo uniforme, ispirato ai principi costituzionali e alle indicazioni della Corte Costituzionale, è essenziale per garantire la certezza del diritto, la tutela dei diritti fondamentali e la coerenza dell’azione legislativa.Il vuoto legislativo attuale, che affida a giudici e amministrazioni la complessa valutazione dei requisiti necessari per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, espone il sistema a rischi di arbitrio e di disomogeneità. Un intervento legislativo nazionale non mira a negare o a limitare i diritti riconosciuti dalla Corte Costituzionale, ma a definire con precisione i criteri di accesso, i controlli necessari e le garanzie per tutelare il rispetto della dignità umana e la libertà di scelta del paziente, nel pieno rispetto dei principi etici e deontologici della professione medica.L’auspicio è che la vicenda toscana possa rappresentare un catalizzatore per un dibattito costruttivo e sereno, che coinvolga tutte le forze politiche e sociali, al fine di superare le divisioni ideologiche e trovare una soluzione condivisa, nell’interesse di tutti i cittadini. Un’azione legislativa tempestiva ed equilibrata è un imperativo morale e costituzionale, per evitare che la gestione di un tema così delicato rimanga appannaggio di interpretazioni regionali, potenzialmente in contrasto con l’unità e la coerenza del diritto italiano.