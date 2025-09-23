Nubifragio in Toscana: Allagamenti e Disagi nell’Arcipelago

Nella notte, il territorio di Manciano, in provincia di Grosseto, è stato teatro di un evento meteorologico di eccezionale intensità: un violento nubifragio che ha rapidamente saturato la capacità di deflusso dei corsi d’acqua minori e delle infrastrutture viarie, con conseguenze significative per la comunità locale e non solo.

L’area di Marsiliana è stata particolarmente colpita, ma la crisi idrica si è estesa ad altre località dell’Arcipelago toscano, evidenziando la vulnerabilità del territorio alla furia degli eventi atmosferici estremi.

L’episodio non è stato un semplice temporale; si è trattato di un concentrato di precipitazioni torrenziali, riversate in un lasso di tempo sorprendentemente breve.

La velocità con cui l’acqua si è accumulata ha messo a dura prova la resilienza delle infrastrutture, causando allagamenti diffusi e la chiusura temporanea di strade strategiche, tra cui la Regionale 74, arteria vitale per il collegamento tra diverse località.

La localita’ di Sgrilla fino a Sgrillozzo è stata completamente sommersa, testimoniando l’imponenza del fenomeno.

La caduta di alberi, abbattuti dalla violenza del vento e dal peso dell’acqua, ha aggiunto un ulteriore strato di pericolo, rendendo la circolazione estremamente difficoltosa e mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti e residenti.

La risposta delle autorità locali, attraverso l’intervento congiunto della Protezione Civile di Manciano e delle squadre provinciali di Grosseto, equipaggiate con mezzi pesanti, è stata tempestiva, ma la portata del danno ha richiesto uno sforzo considerevole per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza.

Oltre a Manciano, la crisi idrica si è manifestata con altrettanta forza a Paganico, dove la chiusura di strade, inclusa la Senese, ha interrotto la fluidità del traffico, e a Porto Ercole, dove i Vigili del Fuoco hanno operato con prontezza per evitare il naufragio di un peschereccio, un simbolo della vocazione marinara del territorio, coordinati dalla Capitaneria di Porto.

L’intervento è stato cruciale per preservare un bene prezioso e tutelare la sicurezza dei pescatori.

La situazione si è riproposta con ancora maggiore drammaticità a Portoferraio, sull’Isola d’Elba, un’area già provata da settimane di siccità, paradossalmente colpita ora da precipitazioni così intense.

L’accumulo di acqua, in un contesto di scarsa infiltrazione nel terreno saturo, ha esacerbato i problemi di allagamento.

Infine, l’Isola di Capraia, con i suoi oltre 80 millimetri di pioggia in poche ore, ha subito le conseguenze di un evento meteorologico che ha messo a dura prova la fragilità dell’Arcipelago.

L’episodio, nel suo complesso, solleva interrogativi urgenti sulla gestione del territorio e sull’adattamento ai cambiamenti climatici, evidenziando la necessità di investimenti mirati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza delle infrastrutture, al fine di proteggere le comunità e preservare il patrimonio naturale e culturale dell’Arcipelago toscano.

La combinazione di eventi estremi, come la siccità seguita da precipitazioni torrenziali, rappresenta una sfida complessa che richiede un approccio integrato e una visione a lungo termine.