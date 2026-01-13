Omicidio in montagna: arrestati per una frode milionaria.

L’inquietante vicenda di Franka Ludwig, la 52enne di origine tedesca rinvenuta senza vita in un’area montana sotto la giurisdizione di San Godenzo, in provincia di Firenze, ha visto il culmine delle indagini con l’arresto, su ordine della Procura fiorentina, del suo compagno, un uomo di 53 anni, e di un’amica, una donna di 66 anni residente a Firenze.

Le accuse formulate nei loro confronti sono di gravissima entità: omicidio volontario premeditato, un crimine pianificato e attuato con una freddezza che sconvolge.

L’ipotesi investigativa, supportata da elementi raccolti dai Carabinieri, dipinge un quadro di una frode assicurativa mascherata da tragedia.

I due indagati avrebbero orchestrato un piano complesso e perverso, motivato dall’avidità e dalla prospettiva di incassare una consistente somma di denaro – stimata in circa un milione di euro – derivante dalle polizze assicurative stipulate a nome della vittima.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’esecuzione del piano criminale si sarebbe articolata in diverse fasi.

Inizialmente, la vittima sarebbe stata soppressa mediante l’utilizzo di un farmaco psicotropo, presumibilmente somministrato in maniera subdola per eludere la sua resistenza.

Successivamente, il corpo sarebbe stato trasportato in una zona remota e isolata del sentiero montano, dove l’atto finale del delitto sarebbe stato consumato con una violenza brutale: un colpo alla testa inferto con un masso, un oggetto contundente scelto per la sua capacità di causare lesioni mortali.

L’indagine, ancora in corso, si concentra ora sull’accertamento dei dettagli logistici e temporali della vicenda, sull’analisi delle motivazioni che hanno spinto gli indagati a compiere un atto così efferato e sulla verifica della veridicità delle informazioni finora raccolte.

L’attenzione degli inquirenti è rivolta in particolare all’esame delle relazioni personali e finanziarie tra la vittima e gli arrestati, al fine di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e di raccogliere prove concrete a sostegno delle accuse formulate.

La vicenda solleva, al di là della tragicità della perdita di una vita umana, interrogativi profondi sulla fragilità dei legami affettivi e sulla perversione che l’avidità può generare nel cuore umano.